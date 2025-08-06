Экс-госсекретарю Дагестана вменили хищение крупнейшего предприятия

Следователи установили причастность бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова к хищению у страны предприятия «Дагнефтепродукт» стоимостью 100 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России. Отмечается, что компания уже возвращена государству.

Магомедов <...> инициировал в органах власти Республики Дагестан распорядительные решения, на основании которых в 2001–2005 годах государственное предприятие незаконно было переведено в республиканскую собственность и в последующем реализовано в пользу подконтрольных ему лиц по заниженной стоимости, — подчеркнули в ФСБ.

Также у бывшего чиновника и других фигурантов уголовного дела арестовали имущество на 3 млрд рублей. Обыски прошли по десяткам адресов, не только в Дагестане, но и в Москве, а также в Санкт-Петербурге. Они проводились у родных и коллег Магомедова, в том числе в его кабинете в администрации Дагестана.

Ранее прокуратура завершила подготовку обвинительного заключения по громкому делу о хищении бюджетных средств руководителем компании «Биоэкопром» и коммерческим директором ООО «СВД Трэйд». Фигуранты подозреваются в присвоении 33 млн рублей.