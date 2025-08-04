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04 августа 2025 в 19:09

Участников «мусорного бизнеса» обвинили в хищении 33 млн рублей

В отношении главы «Биоэкопрома» утвердили обвинения в крупном хищении

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Завершена подготовка обвинительного заключения по громкому делу о хищении бюджетных средств руководителем компании «Биоэкопром» и коммерческим директором ООО «СВД Трэйд», сообщает прокуратура Московской области. Фигуранты, как заявили в ведомстве, подозреваются в присвоении 33 млн рублей.

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя ООО «Биоэкопром», генерального директора, заместителя генерального директора и коммерческого директора ООО «СВД Трэйд». Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), — сказано в сообщении ведомства.

Согласно материалам следствия, преступная схема действовала с декабря 2019-го по февраль 2022 года. Организованная группа предоставляла фиктивные документы о выполнении работ по утилизации отходов. В отчетных документах сознательно завышались реальные объемы выполненных работ по очистке лесных территорий и мест отдыха в Подмосковье.

Ранее в Ингушетии сотрудница Министерства образования и науки была взята под стражу по подозрению в хищении бюджетных средств. Женщина, предположительно, похитила более 10,7 млн рублей, выделенных на выплаты педагогам за организацию ЕГЭ.

До этого Верховный суд республики санкционировал арест экс-министра здравоохранения Ингушетии Магомедбашира Балаева. По данным РИА Новости, бывший чиновник подозревается в присвоении 53 млн рублей, которые предназначались для приобретения медицинской аппаратуры.

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