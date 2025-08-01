Работницу Минобразования Ингушетии арестовали по подозрению в хищении

Суд арестовал на два месяца сотрудницу Министерства образования и науки Ингушетии, которую подозревают в хищении более 10,7 млн рублей при выплате компенсаций педагогам, участвующим в проведении ЕГЭ, сообщило региональное СУ СК России. Следствие планирует предъявить женщине обвинение в ближайшее время.

Сегодня Магасским районным судом по ходатайству органов следствия в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 30 сентября 2025 года, — говорится в сообщении.

Ранее Верховный суд Ингушетии арестовал бывшего министра здравоохранения республики Магомедбашира Балаева. Его подозревают в хищении свыше 53 млн рублей, предназначенных для закупки медицинского оборудования. По версии следствия, Балаев вместе с группой соучастников мог совершить хищение в период с июля 2022 года по июль 2023 года.

До этого Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении в Ингушетии полумиллиарда рублей из Пенсионного фонда РФ. В пресс-службе ведомства уточнили, что все материалы отправлены в суд.