Экс-глава Минздрава Ингушетии попался на хищении более 50 млн рублей Суд Ингушетии арестовал экс-главу Минздрава Балаева по делу о хищении

Верховный суд Ингушетии принял решение об аресте бывшего министра здравоохранения республики Магомедбашира Балаева, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу органа. Его подозревают в хищении свыше 53 млн рублей, предназначенных для закупки медицинского оборудования.

Следственные органы указывают, что Балаев вместе с группой соучастников мог совершить хищение в период с июля 2022 года по июль 2023 года. Эти средства были выделены в качестве субсидии для Министерства здравоохранения Ингушетии.

22 июля Магасский районный суд рассмотрел ходатайство о мере пресечения для Балаева и отклонил его, освободив подозреваемого из-под стражи. Однако прокуратура подала апелляцию на это решение. В результате апелляционная инстанция Верховного суда республики отменила постановление районного суда и удовлетворила запрос следствия. Теперь Балаев будет находиться под стражей в течение одного месяца и четырех дней, до 4 сентября 2025 года включительно.

Ранее Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении в Ингушетии полумиллиарда рублей из Пенсионного фонда РФ. В пресс-службе ведомства уточнили, что все материалы отправлены в суд.