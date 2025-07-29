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29 июля 2025 в 16:27

Дело о хищении полумиллиарда рублей из ПФР приняло новый оборот

Генпрокуратура направила в суд дело о хищении полумиллиарда рублей из ПФР

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении в Ингушетии полумиллиарда рублей из Пенсионного фонда РФ, сообщает пресс-служба ведомства. Все материалы направили в суд.

Фигурантами дела стали Магомед-Башир Калиматов и Камбулат Сукиев, а также 27 соучастников. Они обвиняются в создании преступного сообщества и руководстве им, а также в мошенничестве.

В состав «пенсионной» группы вошли работники ПФР, <…> которые в период с 1 марта по 31 октября 2020 года, используя свое служебное положение, организовали изготовление подложных документов и внесли в систему электронного документооборота недостоверные сведения о перерасчете пенсий в отношении 682 пенсионеров, — говорится в сообщении.

Общая сумма причиненного ущерба составила 519 млн рублей. Вся сумма из бюджета ПФР была зачислена на банковский счет местного отделения Пенсионного фонда. После чего мошенники создали видимость получения денег пенсионерами, хотя на деле похитили их.

Все материалы уголовного дела отправили в Пятый кассационный суд общей юрисдикции для решения вопроса об определении территориальной подсудности. Двое фигурантов еще скрываются от следствия. В отношении них и еще трех соучастников расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии возбуждено уголовное дело против местного предпринимателя, подозреваемого в мошенничестве на сумму 3 млн рублей. Средства были выделены на проведение экономического форума, который в итоге организовала другая компания.

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