Российского бизнесмена обвинили в хищении бюджетных средств СК России: в Ингушетии бизнесмен похитил 3 млн рублей на проведении форума

В Ингушетии возбуждено уголовное дело против местного предпринимателя, подозреваемого в мошенничестве на сумму 3 млн рублей, сообщили в пресс-службе республиканского управления СК России. По данным ведомства, средства были выделены на проведение экономического форума, который в итоге организовала другая компания.

Возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего индивидуального предпринимателя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), — сказано в сообщении.

По данным следствия, в августе 2022 года подозреваемый заключил контракт с министерством экономического развития региона на организацию форума «Деловая Ингушетия — 2022». Несмотря на получение полной суммы, мероприятие фактически провела сторонняя организация, а выделенные деньги не были использованы по назначению.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства дела. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для сбора доказательств и выявления возможных соучастников преступления.

Ранее УФСБ России по ФСВНГ сообщило, что в Москве вынесен приговор участникам преступной группы, похитившей недвижимость силовых структур на 500 млн рублей. Два организатора получили 17 и 18 лет колонии, остальные 18 фигурантов — от 7,5 до 16 лет.

Прежде сообщалось, что Арбитражный суд вынес решение о конфискации имущества в отношении семьи бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева. В доход государства обращен 821 объект недвижимости. Помимо этого, с экс-мэра и членов его семьи взыскано более 590 млн рублей.