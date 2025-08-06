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06 августа 2025 в 11:29

ФСБ вскрыла тайник с сокровищами у российского экс-чиновника

ФСБ: мешки с валютой найдены в доме экс-госсекретаря Дагестана Магомедова

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В ходе масштабной оперативной работы правоохранительные органы провели обыски у бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова и нашли у него мешки с деньгами, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ФСБ. В рамках уголовного дела о мошенничестве было осуществлено 70 обысков, в результате которых арестовано имущество на сумму 3 млрд рублей.

В резиденции экс-чиновника, по данным силовиков, обнаружены многочисленные мешки, заполненные пачками долларов и рублей. При вскрытии сейфа оперативники изъяли значительное количество ювелирных изделий и коллекционных часов. Кроме того, в особняке найдено несколько единиц огнестрельного оружия.

Ранее в Херсонской области был задержан министр транспорта региона Александр Балышев по подозрению в коррупционных действиях. Губернатор Владимир Сальдо подтвердил эту информацию, подчеркнув недопустимость подобных нарушений среди государственных служащих. Глава области отметил, что чиновники обязаны неукоснительно соблюдать законодательство и служебные регламенты, предупредив о строгой ответственности за подобные проступки.

До этого в Ингушетии суд избрал меру пресечения в виде двухмесячного ареста для сотрудницы местного Министерства образования и науки. Как сообщает региональное следственное управление СК России, женщину подозревают в присвоении более 10,7 млн рублей, выделенных на выплаты педагогам за организацию ЕГЭ.

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