Раскрыто, кто теперь владеет нефтяным комплексом в Дагестане за 100 млрд

Раскрыто, кто теперь владеет нефтяным комплексом в Дагестане за 100 млрд ФСБ: «Дагнефтепродукт» был возвращен в собственность государства

Советский районный суд Махачкалы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ, постановив вернуть государству нефтеперевалочный комплекс «Дагнефтепродукт» и новый НПЗ ООО «Дагнотех», незаконно выведенные из собственности, сообщили в ФСБ. Общая стоимость возвращенных активов превышает 100 млрд рублей.

По иску Генпрокуратуры РФ решением Советского районного суда Махачкалы государству возвращен ранее похищенный нефтеперевалочный комплекс «Дагнефтепродукт» и вновь построенный нефтеперерабатывающий завод ООО «Дагнотех» общей стоимостью более 100 млрд рублей, — говорится в сообщении.

Ранее следственные органы установили факт противоправных действий со стороны бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, который, по версии следствия, участвовал в незаконном отчуждении нефтетерминала «Дагнефтепродукт». Помимо этого, у всех фигурантов дела, включая бывшего госслужащего, изъяли активы на сумму 3 млрд рублей. В рамках расследования организованы проверки по многочисленным адресам, включая расположенные в Дагестане, Москве и Петербурге.