Известный телеведущий решил оставить без всего супругу после развода

Известный телеведущий решил оставить без всего супругу после развода SHOT: Дибров намерен забрать детей и отсудить виллу на Рублевке

Telegram-канал SHOT сообщил, что телеведущий Дмитрий Дибров хочет оставить без всего свою жену Полину после развода, а также забрать себе троих детей. По данным источника, он хочет отсудить виллу на Рублевке за 800 млн рублей, которую построил более 10 лет назад, отмечая, что сделал там все своими руками.

Канал отмечает, что дом, по словам Диброва, выбирала именно жена, а его задачей было оплатить покупку. Внутри жилища находятся спа-зона, кинотеатр, музыкальный салон и многое другое. Согласно оценкам, особняк стоит 750 млн рублей.

В посте говорится, что Дибров намерен забрать детей, включая старшего — 15-летнего. Отстаивать интересы знаменитости будет адвокат Александр Добровинский.

Ранее стало известно, что Дибров и его супруга Полина оказались на грани развода спустя 16 лет брака. По данным источника, причиной расставания стали разные интересы и жизненные ритмы.

Светская львица Алена Кравец сообщала, что супруги не собираются разводиться или расходиться. По ее словам, отношения Диброва с женой стабильны.