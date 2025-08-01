Окружение Диброва раскрыло его реакцию на предательство жены KP.RU: телеведущий Дибров в шоке от измены жены с другом семьи Товстиком

KP.RU сообщает, что телеведущий Дмитрий Дибров тяжело переживает измену супруги Полины. По данным издания, 65-летний шоумен находится в глубоком шоке после того, как 36-летняя жена ушла к их общему другу — 50-летнему бизнесмену Роману Товстику.

Журналисты отметили, что конфликт приобрел особую остроту, поскольку обе семьи были близко знакомы и воспитывали детей. KP.RU уточняет, что у Дибровых трое детей, тогда как в семье Товстиков шестеро, включая годовалого малыша.

Сколько бы ни было вложено стараний сохранить брак — это стало невозможным. Видимо, всему приходит свое время, — передает газета слова Товстика про решение о разводе.

По данным авторов, особенно драматично ситуацию переживает бывшая жена бизнесмена Елена, находящаяся сейчас в Италии. Сам Дибров, как стало известно KP.RU, узнал об измене лишь месяц назад и до сих пор не может прийти в себя. По словам знакомых, им искренне жалко телеведущего, и они очень за него переживают.

Ранее сообщалось, что Дибров и Полина находятся на грани развода спустя 16 лет брака. По словам друга семьи, супруги больше не живут вместе, а отношения между ними охладели. Причиной расставания назвали разность жизненных ритмов и интересов.