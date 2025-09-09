В союзе конькобежцев России ответили критикам нейтрального статуса

Российские конькобежцы отвечают на критику выступлений в нейтральном статусе делами, заявил президент организации Николай Гуляев в разговоре с NEWS.ru. Он добавил, что спортсмены примут участие в Кубке мира.

Ничего не буду говорить об этом. Мы отвечаем своими делами. Едем на этап Кубка мира — вот наше мнение, — заявил Гуляев.

В рамках Кубка мира по конькобежному спорту сезона-2025/26 состоится пять этапов. Первый пройдет в Солт-Лейк-Сити с 14 по 16 ноября, а последний — с 23 по 25 января 2026 года в немецком Инцелле.

Ранее российская конькобежка Александра Саютина узнала о попадании в список участников квалификации ОИ на сборах. Она рассказала, что ей об этом сообщил тренер. У Саютиной сразу появились вопросы, какие ограничения и как российских спортсменов допустили к ОИ.

До этого олимпийский чемпион 2014 года по шорт-треку Семен Елистратов заявил, что их группа готовится так, как будто Олимпийские игры уже завтра. Спортсмен пообещал, что когда Россию вернут к международным стартам в полном объеме, никому не будет стыдно.