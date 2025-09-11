Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 10:05

В ISU обозначили отношение к российским спортсменам

Член совета ISU Кибалко: у организации нет неприязни к российским спортсменам

Александр Кибалко Александр Кибалко Фото: Мария Девахина/РИА Новости

У Международного союза конькобежцев (ISU) нет неприязни к российским спортсменам, заявил ТАСС член совета организации Александр Кибалко. Он назвал атмосферу в коллективе «совершенно рабочей».

У нас совершенно рабочая обстановка и вопросов усиления давления на Союз конькобежцев России и Федерацию фигурного катания на коньках России нет, — сказал Кибалко.

Ранее российская конькобежка Александра Саютина узнала о попадании в список участников квалификации ОИ на сборах. Она рассказала, что ей об этом сообщил тренер. У Саютиной сразу появились вопросы, какие ограничения и как российских спортсменов допустили к ОИ.

Между тем президент Союза конькобежцев РФ Николай Гуляев считает, что российские спортсмены попадут на зимние Олимпийские игры в 2026 году. Он подчеркнул, что ситуация складывается непростая, однако Москва прикладывает все усилия для ее разрешения.

До этого олимпийский чемпион 2014 года по шорт-треку Семен Елистратов заявил, что их группа готовится так, как будто Олимпийские игры уже завтра. Спортсмен пообещал, что когда Россию вернут к международным стартам в полном объеме, никому не будет стыдно.

