«Непростая ситуация»: президент союза конькобежцев об участии России в ОИ

Российские спортсмены попадут на зимние Олимпийские игры в 2026 году, заявил президент союза конькобежцев РФ Николай Гуляев. Он подчеркнул, что ситуация складывается непростая, однако Москва прикладывает все усилия для ее разрешения, передает корреспондент NEWS.ru.

Ситуация, сами понимаете, непростая. Со стороны Федерации и олимпийского комитета России мы делаем все возможное. Уверен, что наши ребята попадут на Олимпиаду, иначе какой в этом смысл. Пусть и в усеченном составе, — сказал Гуляев.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что сборная России может в полном составе поехать на летнюю Олимпиаду-2028, которая пройдет в США. По его мнению, все будет зависеть от сроков завершения специальной военной операции на Украине.

Между тем первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев подчеркивал, что ставит задачу полноценного возвращения российских спортсменов на Олимпиаде-2028 и международных соревнованиях, но для этого нужно многое сделать, в частности, восстановить в правах ОКР. По его словам, все ждут момента, когда атлеты будут выходить на пьедестал под гимн и флаг РФ.