Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 13:45

«Непростая ситуация»: президент союза конькобежцев об участии России в ОИ

Президент союза конькобежцев РФ Гуляев: российские спортсмены будут на ОИ

Николай Гуляев Николай Гуляев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские спортсмены попадут на зимние Олимпийские игры в 2026 году, заявил президент союза конькобежцев РФ Николай Гуляев. Он подчеркнул, что ситуация складывается непростая, однако Москва прикладывает все усилия для ее разрешения, передает корреспондент NEWS.ru.

Ситуация, сами понимаете, непростая. Со стороны Федерации и олимпийского комитета России мы делаем все возможное. Уверен, что наши ребята попадут на Олимпиаду, иначе какой в этом смысл. Пусть и в усеченном составе, — сказал Гуляев.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что сборная России может в полном составе поехать на летнюю Олимпиаду-2028, которая пройдет в США. По его мнению, все будет зависеть от сроков завершения специальной военной операции на Украине.

Между тем первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев подчеркивал, что ставит задачу полноценного возвращения российских спортсменов на Олимпиаде-2028 и международных соревнованиях, но для этого нужно многое сделать, в частности, восстановить в правах ОКР. По его словам, все ждут момента, когда атлеты будут выходить на пьедестал под гимн и флаг РФ.

спорт
Олимпиада
Россия
конькобежный спорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тюменским детям пришлось освоить необычный путь до школы из-за дождя
В российском регионе занялись «перевоспитанием» алкомаркетов
Додик попросил Лаврова помочь Республике Сербской в ООН
Юрист объяснил, куда жаловаться на банк в случае удержания им денег
В «Газели» на трассе в сторону Петербурга нашли полтонны эфедрона
Политолог рассказал, стоит ли ждать отставки Макрона
Раскрыто, как украинские военные проворонили удар по Генштабу ВСУ в Киеве
Протестующие в Непале хотят назначить премьером бывшего рэпера
Пьяный мужчина ограбил автобус ради мелочи из кассы водителя
Лучший отдых с детьми в сентябре: 10 идей для поездки
Появились кадры с издевательствами над мобилизованными ВСУ в ходе обучения
Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 9 сентября
Чистяков высказался о непопадании в список на олимпийскую квалификацию
Россиянам объяснили, какая форма получения льгот наиболее выгодная
В РПЦ призвали обложить россиян десятиной
Россиянка проглотила иглу для чистки каналов во время приема стоматолога
Военэксперт ответил, какими дронами ВСУ могли атаковать Сочи
Иностранец убил приятеля после бытовой ссоры в Башкирии
«Мы жестко осуждаем»: в МИД высказались о Западе из-за Додика
Конькобежка Саютина раскрыла, как узнала о допуске к квалификации Олимпиады
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Россия

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.