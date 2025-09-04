Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 11:22

В Госдуме дали прогноз на возвращение российского флага на Олимпиаде-2028

Депутат Свищев: для полного возвращения России на ОИ-2028 нужно восстановить ОКР

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Министерство спорта России ставит задачу полноценного возвращения российских спортсменов на Олимпиаде-2028 и международных соревнованиях, но для этого нужно многое сделать, в частности восстановить в правах Олимпийский комитет России (ОКР), заявил NEWS.ru председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. По его словам, все ждут момента, когда атлеты будут выходить на пьедестал под гимн и флаг РФ.

Есть задача вернуть российских спортсменов без ограничений на Олимпиаду и международные соревнования. Для этого нужно многие сделать, в частности восстановить Олимпийский комитет России. Все ждут полного возвращения, поэтому мы поддерживаем слова Дегтярева о том, что необходимо сделать все возможное, чтобы в 2028 году на летних олимпийских играх Россия в полном составе феерично выступила на соревнованиях, а спортсмены выходили на пьедесталы почета под гимн и флаг РФ, — сказал Свищев.

Министр спорта и глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярев на полях Восточного экономического форума заявил, что сборная России планирует участвовать в следующих Олимпийских играх, которые пройдут в США в 2028 году. Он также анонсировал вторую летнюю спартакиаду.

Михаил Дегтярев
Олимпиада
Госдума
росийские спортсмены
