21 ноября 2025 в 17:02

«Только наилучшие воспоминания»: Елистратов тепло отозвался о Викторе Ане

Чемпион ОИ Елистратов: Виктор Ан дал очень многое для развития шорт-трека в РФ

Член сборной России по шорт-треку Виктор Ан Член сборной России по шорт-треку Виктор Ан Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете Семен Елистратов заявил NEWS.ru, что выступавший за Россию Виктор Ан сделал многое для развития шорт-трека в стране. Он отметил, что спортсмен оставил исключительно приятные воспоминания.

Вместе тренировались, вместе выигрывали. Виктор очень многое дал для развития шорт-трека в России. Только самые наилучшие воспоминания. Мы все стараемся общаться — и по спортивным вопросам, и просто, например, с днем рождения поздравить. Ану в воскресенье исполняется 40, планирую написать, — сказал Елистратов.

23 ноября южнокорейскому шорт-трекисту Виктору Ану исполнится 40 лет. Долгое время спортсмен успешно выступал за Россию и в 2014 году он стал одним из главных героев Олимпиады в Сочи.

Ранее Елистратов заявил, что их группа готовится так, будто Олимпийские игры уже завтра. Спортсмен пообещал, что когда Россию вернут к международным стартам в полном объеме, никому не будет стыдно. Спортсмен также рассказал о планах на Олимпиаду-2030. Он отметил, что будет принимать решение с семьей и тренером, однако сейчас «существуют более важные вопросы».

