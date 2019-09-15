https://static.news.ru/photo/4456f5fa-d7b6-11e9-a6d6-fa163e074e61_660.jpg Виктор Ан Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Виктор Ан стал победителем на дистанции 1000 м на международных соревнованиях Открытый Кубок Союза конькобежцев России. Это первое достижение спортсмена после возобновления карьеры в шорт-треке.

Второе место занял бельгиец Стайн Десмет, третье — россиянин Сергей Милованов, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Ан будет готовиться к возвращению в российскую сборную по индивидуальному плану. По словам главы Союза конькобежцев России Алексея Кравцова, они уже встретились со спортсменом и обсудили его планы.