Виктор Ан стал победителем на дистанции 1000 м на международных соревнованиях Открытый Кубок Союза конькобежцев России. Это первое достижение спортсмена после возобновления карьеры в шорт-треке.
Второе место занял бельгиец Стайн Десмет, третье — россиянин Сергей Милованов, передаёт
Ранее News.ru писал, что Ан будет готовиться к возвращению в российскую сборную по индивидуальному плану. По словам главы Союза конькобежцев России Алексея Кравцова, они уже встретились со спортсменом и обсудили его планы.