30 ноября 2025 в 00:25

Самолет ВСУ перевез военную технику из Израиля

Kan: украинский самолет Ан-124 перевез американские военные грузовики из Израиля

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Украинский транспортный самолет Ан-124 совершил посадку в аэропорту Бен-Гурион в Израиле, передает гостелерадиокомпания Kan. На его борт были загружены американские военные грузовики Oshkosh с военным оборудованием.

Воздушное судно выполнило рейс из Объединенных Арабских Эмиратов через Грузию. После выполнения операции самолет вернулся в пункт первоначального вылета.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВСУ столкнулись с проблемами при подготовке техники НАТО к зиме. По его словам, Киев подготовил к холодам всего 30% боевых машин. Такие цифры не соответствуют плановым показателям.

Ранее украинская армия задействовала на фронте уникальную бронированную ремонтно-эвакуационную машину БРЭМ-84 «Атлет». На опубликованных кадрах в источнике видно, как машина роет яму с помощью отвала для самоокапывания.

Кроме того, танковые подразделения ВСУ испытывают острый дефицит боеготовой бронетехники, несмотря на масштабные военные расходы и поддержку западных союзников. Специалист по бронетанковому вооружению Николай Саламаха отметил, что всего около 20% машин сохраняют боеготовность.

ВСУ
техника
военные
Израиль
