30 ноября 2025 в 00:31

«Дни сочтены»: в Раде оценили положение Зеленского

Депутат Рады Дубинский: дни Зеленского после скандала сочтены

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский больше ничем не управляет после отправки руководителя его офиса Андрея Ермака в отставку, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО. По его мнению, дни украинского лидера сочтены.

Главная проблема Зеленского сейчас в том, что он больше ничем не управляет. <...> Его дни сочтены, — написал Дубинский.

Зеленский не смог защитить своего главного соратника от антикоррупционных органов, следовательно, и других не в силах защищать, отметил депутат. В то время как суть власти именно в способности защищать тех, кто от тебя зависит, констатировал он.

Ранее Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова главой украинской делегации на переговорах по мирному урегулированию. Ее возглавлял бывший глава офиса президента Андрей Ермак.

До этого американский обозреватель Эндрю Дэй отметил, что Украина может стать более уступчивой на переговорах с Россией после ухода с должности руководителя офиса украинского президента. По мнению эксперта, бывший чиновник активно выступал против территориальных уступок Москве.

