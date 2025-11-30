Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 ноября 2025 года

30 ноября — дата, наполненная важными событиями, памятными днями и духовными традициями. Чтобы понять, какой сегодня день, какие поводы отмечают в России и других странах, разберем календарь праздников и историю, связанную с этой датой. Она объединяет официальные, международные и необычные события, отражая многообразие культурных и общественных традиций. Рассмотрим подробно, какие праздники отмечают 30 ноября, что важно вспомнить и кому посвящены памятные даты.
Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?
Эта дата включает в себя значимые события, отражающие заботу о семье, мире, природе и безопасности. Они показывают, что отмечают сегодня в России и мире, придавая дню особое значение.
День матери
Трогательный и глубокий праздник, посвященный любви, нежности и уважению к матерям. В этот день дарят теплые слова, внимание, открытки и подарки, делая праздник семейным и душевным.
Международный день защиты информации
Дата, напоминающая о необходимости соблюдать цифровую безопасность. Организации проводят лекции и семинары, а специалисты говорят о защите личных данных и важности ответственного отношения к информации.
Всемирный день домашних животных
Праздник, созданный для напоминания людям важности заботы о питомцах. Он привлекает внимание к защите животных, их благополучию и гуманному отношению к ним.
Всемирный день слонов
Экологический праздник, посвященный сохранению слонов и их среды обитания. Это повод вспомнить о защите природы и об ответственности человека за редкие виды.
День памяти всех жертв применения химического оружия
Скорбная дата, напоминающая миру о трагических последствиях использования химических веществ в военных конфликтах и необходимости предотвращения подобных преступлений в будущем.
Эти события формируют основную картину праздников сегодня, 30 ноября, и помогают лучше понять, какой сегодня праздник и почему он важен.
Необычные праздники и памятные события
Любителям оригинальных дат понравится подборка того, что относят к необычным праздникам в мире, отмечаемым 30 ноября. Они добавляют в календарь непринужденность и яркость.
Праздник неглиже
Игривый и любопытный праздник, напоминающий о легкости, домашнем уюте и умении расслабляться. Он часто сопровождается шутками, тематическими вечеринками или просто теплой атмосферой дома.
День хомуса в Якутии
День, посвященный национальному музыкальному инструменту — хомусу. В Якутии проходят концерты, мастер-классы и выставки, подчеркивающие богатство местной культуры.
День мусса
Необычный гастрономический праздник. Он посвящен муссам — нежным десертам, которые многие считают вершиной воздушной кухни. Это отличный повод порадовать себя сладким.
Церковные и религиозные праздники сегодня
30 ноября имеет значительное духовное содержание. Верующие отмечают религиозные праздники, которые помогают вспомнить о важнейших деятелях христианской истории. Узнаем, какой установлен церковный праздник сегодня.
Святителя Григория чудотворца, епископа Неокесарийского
Святитель Григорий прославился мудростью, проповедническими трудами и многочисленными чудесами. Его почитают как мощного молитвенника и защитника веры.
Преподобного Никона, игумена Радонежского
Ученик преподобного Сергия Радонежского, Никон известен своим смирением, стойкостью и духовным лидерством. Этот день напоминает о значении монашеских подвигов и верности духовным идеалам.
Памятные даты и события: что произошло 30 ноября в разные годы?
История бережно хранит информацию о значимых датах, связанных с этим днем. Рассмотрим главные исторические события сегодня, которые оставили след в мировой и отечественной культуре:
1609 — Галилео Галилей составил первую карту лунной поверхности.
1700 — Битва при Нарве между армиями Петра I и Карла XII.
1853 — Синопское морское сражение, ставшее важнейшим эпизодом Крымской войны.
1912 — первое публичное выступление Владимира Маяковского.
1939 — начало советско-финской войны.
1954 — осколок метеорита ранил Энн Элизабет Ходжес — первый подобный случай в истории.
1964 — СССР отправил АМС «Зонд-2» к Марсу.
1993 — утвержден современный герб России.
Кто родился и кто умер 30 ноября?
Этот день подарил миру ярких представителей искусства и литературы:
Родились
Виктор Драгунский (1913) — известный писатель, автор произведений для детей.
Вячеслав Невинный (1934) — народный артист СССР, актер театра и кино.
Светлана Жильцова (1936) — телеведущая и диктор, чьи передачи стали частью истории телевидения.
Умерли
Юрий Яковлев (2013) — замечательный актер, народный артист СССР.
Эльдар Рязанов (2015) — выдающийся режиссер, сценарист и телеведущий.
Марина Попович (2017) — летчик-испытатель, профессор, легенда авиации.
30 ноября объединяет множество событий — от научных открытий и военно-исторических дат до теплых семейных праздников и международных дней, посвященных животным и безопасности. Теперь вам известно, какой сегодня праздник, какой сегодня день в России, какие важные события происходили в разные годы и почему эта дата занимает свое место в календаре.