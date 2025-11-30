День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 00:28

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 ноября 2025 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM
30 ноября — дата, наполненная важными событиями, памятными днями и духовными традициями. Чтобы понять, какой сегодня день, какие поводы отмечают в России и других странах, разберем календарь праздников и историю, связанную с этой датой. Она объединяет официальные, международные и необычные события, отражая многообразие культурных и общественных традиций. Рассмотрим подробно, какие праздники отмечают 30 ноября, что важно вспомнить и кому посвящены памятные даты.

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?

Эта дата включает в себя значимые события, отражающие заботу о семье, мире, природе и безопасности. Они показывают, что отмечают сегодня в России и мире, придавая дню особое значение.

День матери

Трогательный и глубокий праздник, посвященный любви, нежности и уважению к матерям. В этот день дарят теплые слова, внимание, открытки и подарки, делая праздник семейным и душевным.

Международный день защиты информации

Дата, напоминающая о необходимости соблюдать цифровую безопасность. Организации проводят лекции и семинары, а специалисты говорят о защите личных данных и важности ответственного отношения к информации.

Всемирный день домашних животных

Праздник, созданный для напоминания людям важности заботы о питомцах. Он привлекает внимание к защите животных, их благополучию и гуманному отношению к ним.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Всемирный день слонов

Экологический праздник, посвященный сохранению слонов и их среды обитания. Это повод вспомнить о защите природы и об ответственности человека за редкие виды.

День памяти всех жертв применения химического оружия

Скорбная дата, напоминающая миру о трагических последствиях использования химических веществ в военных конфликтах и необходимости предотвращения подобных преступлений в будущем.

Эти события формируют основную картину праздников сегодня, 30 ноября, и помогают лучше понять, какой сегодня праздник и почему он важен.

Необычные праздники и памятные события

Любителям оригинальных дат понравится подборка того, что относят к необычным праздникам в мире, отмечаемым 30 ноября. Они добавляют в календарь непринужденность и яркость.

Праздник неглиже

Игривый и любопытный праздник, напоминающий о легкости, домашнем уюте и умении расслабляться. Он часто сопровождается шутками, тематическими вечеринками или просто теплой атмосферой дома.

День хомуса в Якутии

День, посвященный национальному музыкальному инструменту — хомусу. В Якутии проходят концерты, мастер-классы и выставки, подчеркивающие богатство местной культуры.

День мусса

Необычный гастрономический праздник. Он посвящен муссам — нежным десертам, которые многие считают вершиной воздушной кухни. Это отличный повод порадовать себя сладким.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Церковные и религиозные праздники сегодня

30 ноября имеет значительное духовное содержание. Верующие отмечают религиозные праздники, которые помогают вспомнить о важнейших деятелях христианской истории. Узнаем, какой установлен церковный праздник сегодня.

Святителя Григория чудотворца, епископа Неокесарийского

Святитель Григорий прославился мудростью, проповедническими трудами и многочисленными чудесами. Его почитают как мощного молитвенника и защитника веры.

Преподобного Никона, игумена Радонежского

Ученик преподобного Сергия Радонежского, Никон известен своим смирением, стойкостью и духовным лидерством. Этот день напоминает о значении монашеских подвигов и верности духовным идеалам.

Памятные даты и события: что произошло 30 ноября в разные годы?

История бережно хранит информацию о значимых датах, связанных с этим днем. Рассмотрим главные исторические события сегодня, которые оставили след в мировой и отечественной культуре:

  • 1609 — Галилео Галилей составил первую карту лунной поверхности.

  • 1700 — Битва при Нарве между армиями Петра I и Карла XII.

  • 1853 — Синопское морское сражение, ставшее важнейшим эпизодом Крымской войны.

  • 1912 — первое публичное выступление Владимира Маяковского.

  • 1939 — начало советско-финской войны.

  • 1954 — осколок метеорита ранил Энн Элизабет Ходжес — первый подобный случай в истории.

  • 1964 — СССР отправил АМС «Зонд-2» к Марсу.

  • 1993 — утвержден современный герб России.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Кто родился и кто умер 30 ноября?

Этот день подарил миру ярких представителей искусства и литературы:

Родились

  • Виктор Драгунский (1913) — известный писатель, автор произведений для детей.

  • Вячеслав Невинный (1934) — народный артист СССР, актер театра и кино.

  • Светлана Жильцова (1936) — телеведущая и диктор, чьи передачи стали частью истории телевидения.

Умерли

  • Юрий Яковлев (2013) — замечательный актер, народный артист СССР.

  • Эльдар Рязанов (2015) — выдающийся режиссер, сценарист и телеведущий.

  • Марина Попович (2017) — летчик-испытатель, профессор, легенда авиации.

30 ноября объединяет множество событий — от научных открытий и военно-исторических дат до теплых семейных праздников и международных дней, посвященных животным и безопасности. Теперь вам известно, какой сегодня праздник, какой сегодня день в России, какие важные события происходили в разные годы и почему эта дата занимает свое место в календаре.

