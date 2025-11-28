День матери
Больше никакого батона! Готовлю узбекские чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Когда хочется настоящего домашнего хлеба, но нет времени ждать, узбекские лепешки чалпак становятся идеальным решением. Эти нежные, воздушные лепешки на дрожжевом тесте — настоящая магия восточной кухни. В отличие от привычного хлеба, они жарятся на сковороде, что придает им особую мягкость и тонкий маслянистый вкус. Что особенно приятно — они остаются мягкими и свежими несколько дней, а готовятся всего за час. Эти лепешки хороши и сами по себе, и с супами, и с чаем — они становятся тем универсальным продуктом, без которого сложно представить радушный стол.

Для приготовления вам понадобится: 500 г муки, 250 мл кефира, 10 г сухих дрожжей, 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. соли, 100 мл растительного масла для жарки. Смешайте кефир комнатной температуры с дрожжами и сахаром, дайте постоять 10 минут. Добавьте муку и соль, замесите мягкое тесто. Накройте и оставьте в тепле на 40 минут. Обомните подошедшее тесто и разделите на 8 частей. Каждую раскатайте в тонкую лепешку толщиной 3-4 мм. Надрежьте края ножом, чтобы лепешка не вздувалась. Разогрейте масло в сковороде и жарьте лепешки по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте горячими, смазав сливочным маслом.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».

Проверено редакцией
