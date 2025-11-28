День матери
28 ноября 2025 в 11:47

«Мы не хотим»: Песков заявил, в каком стиле Москва не будет говорить о мире

Песков: Россия не хочет говорить о мире на Украине в мегафонном формате

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта, но не намерена обсуждать его детали в публичном поле, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Как передает ТАСС, представитель Кремля добавил, что Москва против «мегафонного» формата.

Мы не хотим забегать вперед и вести обсуждение в таком, публичном мегафонном формате, — указал Песков.

Ранее спикер Кремля говорил, что перечень государств, которые должны признать новые территориальные реалии между Россией и Украиной, сформируется в ходе переговорного процесса. Таким образом он прокомментировал важность правового закрепления территориальных изменений, о которой в свое время говорил президент Владимир Путин.

Песков также подтвердил получение от Соединенных Штатов скорректированной версии плана по урегулированию украинского конфликта. По его информации, этот документ станет предметом обсуждения на предстоящей встрече представителей двух стран в Москве.

Пресс-секретарь Путина также отметил проблему легитимности украинского президента Владимира Зеленского, связанную с отказом от проведения выборов и несоблюдением конституционных норм. Эта позиция прозвучала в контексте заявления лидера РФ о невозможности заключения юридически значимых соглашений с нынешним руководством Киева.

Дмитрий Песков
переговоры
Кремль
СВО
