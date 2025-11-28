«Главную роль я исполнила»: Волочкова поделилась мыслями перед Днем матери

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что планирует отпраздновать День матери на сцене. В беседе с NEWS.ru она рассказала о желании придать значимость мероприятию, представив свой эксклюзивный проект зрителям в Коломне.

Мама — это святое. Для меня этот праздник — прекрасный день. Главная прелесть материнства — это когда отношения мамы с дочкой искренние, теплые, светлые, а не меркантильные. И когда эта искренность и любовь соединяют. Из всех моих ролей главную в своей жизни я исполнила — это роль материнства. Обычно я провожу этот день или в балетном зале, или на сцене. И этот год не стал исключением. Уже завтра, 29 ноября, накануне Дня матери, я буду танцевать свой авторский проект в Коломне, — поделилась Волочкова.

Она добавила, что 20 января у нее состоится юбилей, который также будет проведен на сцене. По словам Волочковой, она является творческой личностью и не отмечает личные праздники, а стремится приносить радость своим зрителям. Балерина подчеркнула, что завтра со сцены она поздравит всех матерей с их знаменательным днем.

Ранее семейный психолог Галина Рейнталь заявила, что букет любимых цветов и праздничный торт могут стать отличным подарком в День матери. По ее словам, презент, сделанный своими руками, может служить напоминанием о значимых событиях и эмоциональных моментах, пережитых вместе.