День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 12:10

«Главную роль я исполнила»: Волочкова поделилась мыслями перед Днем матери

Балерина Волочкова заявила, что отпразднует День матери на сцене

Анастасия Волочкова Анастасия Волочкова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что планирует отпраздновать День матери на сцене. В беседе с NEWS.ru она рассказала о желании придать значимость мероприятию, представив свой эксклюзивный проект зрителям в Коломне.

Мама — это святое. Для меня этот праздник — прекрасный день. Главная прелесть материнства — это когда отношения мамы с дочкой искренние, теплые, светлые, а не меркантильные. И когда эта искренность и любовь соединяют. Из всех моих ролей главную в своей жизни я исполнила — это роль материнства. Обычно я провожу этот день или в балетном зале, или на сцене. И этот год не стал исключением. Уже завтра, 29 ноября, накануне Дня матери, я буду танцевать свой авторский проект в Коломне, — поделилась Волочкова.

Она добавила, что 20 января у нее состоится юбилей, который также будет проведен на сцене. По словам Волочковой, она является творческой личностью и не отмечает личные праздники, а стремится приносить радость своим зрителям. Балерина подчеркнула, что завтра со сцены она поздравит всех матерей с их знаменательным днем.

Ранее семейный психолог Галина Рейнталь заявила, что букет любимых цветов и праздничный торт могут стать отличным подарком в День матери. По ее словам, презент, сделанный своими руками, может служить напоминанием о значимых событиях и эмоциональных моментах, пережитых вместе.

Анастасия Волочкова
шоу-бизнес
праздники
матери
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд огласил приговоры фигурантам дела о квартире Ларисы Долиной
Захарова рассказала, как осадила представителя недружественной страны
Пономарев дал прогноз на матч «Балтика» — «Спартак»
Спасатели нашли тело погибшего под завалами на Сахалине
ВСУ остались без важного объекта в районе Доброполья после атаки ВС России
Долина не пришла в суд на оглашение приговора по делу об ее квартире
Врач рассказала, как распознать опасную родинку
В Иркутске курьера мошенников задержали с 9 млн рублей
«Отбрехаться не получится»: военкор предрек проблемы главе офиса Зеленского
Кинолог ответил, бывает ли у собак РПП
Орбан прибыл в Москву
Названо место, где может служить рэпер Макан
«Врагу на зависть, а своим в радость»: на свободу вышла Евгения Хасис
Раскрыта судьба лишившегося пальцев из-за СВУ мальчика из Красногорска
В Екатеринбурге задержали экстравагантную мошенницу
Операцию колумбийских наемников у российских границ сорвали в «зародыше»
Экс-футболист «Спартака» Мухамадиев попал в реанимацию
В Таганроге после ночной атаки ВСУ нашли обломки беспилотников
Бывшего замгубернатора Севастополя приговорили к 9,5 годам за взятку
Рубль укрепляется: курсы сегодня, 28 ноября, что с долларом, евро и юанем
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.