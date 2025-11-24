«Жест, идущий от сердца»: психолог рассказала, что подарить на День матери Психолог Рейнталь: любимые цветы и торт станут хорошим подарком на День матери

Букет любимых цветов и праздничный торт могут стать подходящим подарком в честь Дня матери, заявила NEWS.ru семейный психолог Галина Рейнталь. По ее словам, презент также можно сделать своими руками для напоминания о значимых событиях и эмоциональных моментах, пережитых совместно.

Смысл Дня матери — выразить любовь, уважение и благодарность самому близкому человеку. Можно ли передать эти чувства в материальном подарке? Да, конечно, подарок может быть приятным. Но для любой мамы гораздо важнее понимать, что поздравление — не формальность, а искренний жест, идущий от сердца. Это прекрасный повод сказать то, что в обычные дни так сложно произнести вслух. Иногда важнее любого подарка просто приехать и провести вечер вместе. Привезти маме ее любимый торт или цветы — не случайные, купленные на бегу, а выбранные с мыслью о ней. Такие детали дают почувствовать, что она действительно важна, что вы знаете ее вкусы, помните мелочи, — посоветовала Рейнталь.

Она подчеркнула, что если отношения с мамой напряженные или слова благодарности даются с трудом, можно отправить письмо или открытку. По словам Рейнталь, современные сервисы доставки позволяют порадовать даже на расстоянии. Психолог указала, что важно избегать шаблонных фраз — лучше выразить благодарность за конкретные вещи, за поступки мамы и за моменты, которые до сих пор греют душу.

Еще одна теплая идея — фотоальбом или коллаж из семейных снимков. Детство, совместные поездки, праздники — фотографии возвращают воспоминания и создают то самое ощущение близости, которое невозможно купить. Такие подарки оказывают сильный эмоциональный эффект. Они укрепляют связь между поколениями, показывают детям, как проявлять заботу. Смотря на то, как вы поздравляете свою маму, они учатся выражать любовь и благодарность не через большие траты, а через внимание, слова и участие, — добавила Рейнталь.

Она заключила, что лучший подарок для матери — осознание того, что все ее усилия не были напрасными. По словам Рейнталь, понимание того, что материнская любовь и забота стали основой вашей силы и неотъемлемой частью жизни ребенка, дарит бесценное чувство.

Ранее флорист Татьяна Кочнева заявила, что для Дня матери чаще всего покупают премиальные сорта хризантем. По ее словам, такие цветы выглядят более элегантно и дольше остаются свежими.