Самый «красивый» госномер для машины продали в Индии за баснословные деньги

Самый «красивый» автомобильный номер в Индии продали за рекордную для этой страны сумму, эквивалентную 10 млн рублей, сообщает телеканал NDTV. По его информации, онлайн аукцион по продаже VIP-номера HR88B8888 состоялся в штате Харьяна.

Индийцы считают цифру «восемь» символом финансового благополучия, успеха и процветания. Всего на покупку госномера было подано 45 заявок. Аукцион стартовал с суммы в 50 тыс. рупий (43,8 тыс. рублей) и быстро достиг очень высоких отметок.

В Индии «красивые» VIP-номера для машин из-за огромного спроса стоят астрономических денег. Среди суперэлитных номеров, за которыми «охотятся» во всех 28 индийских штатах, первое место занимает «0001», второе «9999», а третье — «7777».

