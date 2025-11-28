День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 12:04

Самый «красивый» госномер для машины продали в Индии за баснословные деньги

В Индии автомобильный номер из одних восьмерок продали за 10 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Самый «красивый» автомобильный номер в Индии продали за рекордную для этой страны сумму, эквивалентную 10 млн рублей, сообщает телеканал NDTV. По его информации, онлайн аукцион по продаже VIP-номера HR88B8888 состоялся в штате Харьяна.

Индийцы считают цифру «восемь» символом финансового благополучия, успеха и процветания. Всего на покупку госномера было подано 45 заявок. Аукцион стартовал с суммы в 50 тыс. рупий (43,8 тыс. рублей) и быстро достиг очень высоких отметок.

В Индии «красивые» VIP-номера для машин из-за огромного спроса стоят астрономических денег. Среди суперэлитных номеров, за которыми «охотятся» во всех 28 индийских штатах, первое место занимает «0001», второе «9999», а третье — «7777».

Ранее жителя подмосковного Королева лишили прав из-за нарушений на номерном знаке. У автолюбителя на госномере отсутствовал флаг России, а цифры и буквы были неустановленного ГОСТом размера. При этом водитель уверял сотрудников ГИБДД, что оформление номерных знаков соответствует законодательству.

Индия
номера
машины
аукционы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спасатели нашли тело погибшего под завалами на Сахалине
ВСУ остались без важного объекта в районе Доброполья после атаки ВС России
Долина не пришла в суд на оглашение приговора по делу об ее квартире
Врач рассказала, как распознать опасную родинку
В Иркутске курьера мошенников задержали с 9 млн рублей
«Отбрехаться не получится»: военкор предрек проблемы главе офиса Зеленского
Кинолог ответил, бывает ли у собак РПП
Орбан прибыл в Москву
Названо место, где может служить рэпер Макан
«Врагу на зависть, а своим в радость»: на свободу вышла Евгения Хасис
Раскрыта судьба лишившегося пальцев из-за СВУ ребенка из Красногорска
В Екатеринбурге задержали экстравагантную мошенницу
Операцию колумбийских наемников у российских границ сорвали в «зародыше»
Экс-футболист «Спартака» Мухамадиев попал в реанимацию
В Таганроге после ночной атаки ВСУ нашли обломки беспилотников
Бывшего замгубернатора Севастополя приговорили к 9,5 годам за взятку
Рубль укрепляется: курсы сегодня, 28 ноября, что с долларом, евро и юанем
В одном из городов Ростовской области ввели режим ЧС из-за атаки ВСУ
Ряд российских компаний попросил рекламщиков отказаться от ИИ
Врач назвал причины ослабления иммунитета зимой
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.