Психолог раскрыла, как правильно ругать своего ребенка

Конфликтные ситуации с ребенком можно разрешить при помощи «техники медвежонка», рассказала NEWS.ru психолог, нейробиолог Мария Овчарова. По ее словам, в такой ситуации мама сможет рассказывать плюшевой игрушке, чем недовольна, используя ее как эмоциональный громоотвод.

«Техника медвежонка» — очень интересный метод. Суть в том, что игрушка становится таким эмоциональным громоотводом. Например, мама и дочка поссорились из-за разбросанных игрушек. Вместо крика мама берет в руки плюшевого мишку и начинает ему рассказывать: «Я так расстраиваюсь, когда прихожу в комнату и вижу все это, я переживаю что мой ребенок поранит ножку или потеряет что-то очень важное». Дочка в этот момент слушает. Ей не нужно защищаться и чувствовать себя виноватой, — прокомментировала Овчарова.

По ее словам, затем маме нужно протянуть мишку дочери и попросить поделиться с игрушкой, что у нее на душе. Специалист отметила, что должен получиться безопасный разговор «по душам», который помогает укрепить связь с ребенком.

