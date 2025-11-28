День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 12:00

Психолог раскрыла, как правильно ругать своего ребенка

Психолог Овчарова: правильно ругать детей поможет «техника медвежонка»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Конфликтные ситуации с ребенком можно разрешить при помощи «техники медвежонка», рассказала NEWS.ru психолог, нейробиолог Мария Овчарова. По ее словам, в такой ситуации мама сможет рассказывать плюшевой игрушке, чем недовольна, используя ее как эмоциональный громоотвод.

«Техника медвежонка» — очень интересный метод. Суть в том, что игрушка становится таким эмоциональным громоотводом. Например, мама и дочка поссорились из-за разбросанных игрушек. Вместо крика мама берет в руки плюшевого мишку и начинает ему рассказывать: «Я так расстраиваюсь, когда прихожу в комнату и вижу все это, я переживаю что мой ребенок поранит ножку или потеряет что-то очень важное». Дочка в этот момент слушает. Ей не нужно защищаться и чувствовать себя виноватой, — прокомментировала Овчарова.

По ее словам, затем маме нужно протянуть мишку дочери и попросить поделиться с игрушкой, что у нее на душе. Специалист отметила, что должен получиться безопасный разговор «по душам», который помогает укрепить связь с ребенком.

Ранее сообщалось, как стать хорошим отцом. Психолог Михаил Лабковский считает, что это всегда «продукт» правильной стратегии женщины. По его словам, самое трудное и важное — вырастить из мужа заботливого папу.

психологи
отношения
воспитатели
дети
день матери
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ТИЭФ примет заявки от участников до 1 декабря
В Минюсте Армении озвучили сроки подготовки новой конституции страны
Суд огласил приговоры фигурантам дела о квартире Ларисы Долиной
Захарова рассказала, как осадила представителя недружественной страны
Пономарев дал прогноз на матч «Балтика» — «Спартак»
Спасатели нашли тело погибшего под завалами на Сахалине
ВСУ остались без важного объекта в районе Доброполья после атаки ВС России
Долина не пришла в суд на оглашение приговора по делу об ее квартире
Врач рассказала, как распознать опасную родинку
В Иркутске курьера мошенников задержали с 9 млн рублей
«Отбрехаться не получится»: военкор предрек проблемы главе офиса Зеленского
Кинолог ответил, бывает ли у собак РПП
Орбан прибыл в Москву
Названо место, где может служить рэпер Макан
«Врагу на зависть, а своим в радость»: на свободу вышла Евгения Хасис
Раскрыта судьба лишившегося пальцев из-за СВУ мальчика из Красногорска
В Екатеринбурге задержали экстравагантную мошенницу
Операцию колумбийских наемников у российских границ сорвали в «зародыше»
Экс-футболист «Спартака» Мухамадиев попал в реанимацию
В Таганроге после ночной атаки ВСУ нашли обломки беспилотников
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.