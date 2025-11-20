Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 18:10

Родители с помощью ребенка-шпиона поймали садистку

В Павлове возбудили уголовное дело об истязании детей в детском саду

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Павлове Нижегородской области возбуждено уголовное дело об истязании воспитанников детского сада, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ. Поводом стал записанный родителями разговор воспитателей с детьми: они спрятали диктофон в одежду своего ребенка. На записи подтвердились недопустимые методы обращения с малышами в ясельной группе.

В одном из детских садов города Павлово воспитатели допускают противоправные действия в отношении воспитанников младшей группы. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание). В ходе расследования будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана правовая оценка, — говорится в сообщении.

По данным следствия, родители решили записать происходящее, так как дети ясельного возраста не могли описать ситуацию самостоятельно. Позднее в Сети появились фрагменты аудиозаписи, на которой слышны угрозы, оскорбления и шлепки.

Ранее в Кузбассе возбудили уголовное дело против 40-летнего мужчины и его 44-летней сожительницы за жестокое обращение с 12-летним сыном женщины. Обвиняемым вменяют истязание, причинение тяжкого вреда здоровью, покушение на убийство и другие преступления. Пострадавшего мальчика поместили в специализированное учреждение.

дети
воспитатели
Нижегородская область
Следственный комитет
