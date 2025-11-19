Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 16:51

В Кузбассе истязавшим ребенка родителям грозит до 15 лет заключения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Кузбассе 40-летнему мужчине и его 44-летней сожительнице грозят сроки до 15 лет лишения свободы из-за жестокого обращения с 12-летним ребенком, сообщили в СК РФ по Кемеровской области и прокуратуре Кузбасса. Они обвиняются в истязании несовершеннолетнего, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, покушении на убийство, незаконном обороте наркотиков, склонении к их потреблению с применением насилия и неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка.

С мая 2021 года по ноябрь 2024-го мужчина регулярно избивал сына своей сожительницы. Он применял физическое насилие, используя руки, ноги, шланг и другие предметы. Он также ограничивал свободу ребенка, заставляя его стоять на холодном полу и спать в необогреваемых помещениях. Помимо этого, обвиняемый на постоянной основе оскорблял мальчика и угрожал ему.

Мать, наблюдая за происходящим, не предпринимала никаких шагов для предотвращения насилия. С мая по ноябрь 2024 года ситуация ухудшилась до уровня, когда возникла угроза расправы над ребенком.

Мальчика забрали из семьи и отправили в специализированное учреждение. Для обвиняемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Чите женщину заключили под стражу за систематическое насилие над своей 13-летней дочерью. Издевательства продолжались около двух лет. Мать и ее сожитель избивали девочку в состоянии алкогольного опьянения за малейшие проступки. О ситуации стало известно после того, как девочка рассказала о происходящем соседке, которая вызвала полицию.

