18 ноября 2025 в 14:51

Женщину из Читы заключили под стражу за избиение дочери-подростка

Фото: t.me/prokzabkray
Жительницу Читы заключили под стражу за избиение 13-летней дочери, сообщает «КП-Иркутск» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по Забайкальскому краю. Насилие продолжалось в течение двух лет.

Сообщается, что мать избивала ребенка, находясь в нетрезвом состоянии вместе со своим сожителем. За любой проступок девочку били руками, ремнем и пластмассовой палкой по телу.

Известно об издевательствах стало после того, как пострадавшая смогла сообщить о происходящем соседке, которая незамедлительно вызвала полицию. Девочку забрали из семьи — сейчас она находится в госучреждении, где чувствует себя в безопасности.

Ранее сообщалось, что ГУ МВД России по Краснодарскому краю проводит проверку после появления в соцсетях видео, где 42-летний отец воспитывает сына необычным способом. На кадрах мужчина с похожим голосом обещал мальчику школьного возраста запереть его одного и «жрать носить как узнику».

