Нестандартные методы воспитания 42-летнего отца возмутили жителей Тамани

ГУ МВД России по Краснодарскому краю проводит проверку после появления в соцсетях видео, где 42-летний отец воспитывает сына необычным способом, сообщили в Telegram-канале ведомства. На кадрах мужчина с похожим голосом обещал мальчику школьного возраста запереть в одного и «жрать носить как узнику». Правоохранители сообщили, что в ходе проверки факты насильственных действий над ребенком не подтвердились, в доме имеются все возможности для проживания детей.

Мужчина пояснил, что действительно на видео запечатлен момент его воспитательной беседы с сыном, но насильственных действий он никогда по отношению к своим детям не применял. Слова главы семейства также подтвердили сын и супруга, — сообщили правоохранители.

