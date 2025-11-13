Поклонники сериала «Слово пацана» кошмарят целое село

В селе Большой Луг Иркутской области группа учеников из местной школы № 8 устраивает систематические избиения младших детей, передает Telegram-канал Baza. Подростки поджидают жертв, избивают, снимают издевательства на видео, а затем запугивают, чтобы пострадавшие не сообщали о случившемся родителям.

Как пишет канал, лидером группировки является девочка. Местные власти, как пишет Baza, советуют родителям разбираться в конфликтах между детьми самим. Некоторые были вынуждены перевести детей в школы, расположенные в близлежащих населенных пунктах. Сейчас с подростками работают инспекторы по делам несовершеннолетних и прокуратура. Возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее Санкт-Петербургский городской суд приговорил в общей сложности к 36 годам лишения свободы Анастасию Павлову и ее сожителя Сохибжона Худайкулова за издевательства над 10-летней дочерью. Их признали виновными в причинении тяжкого вреда здоровью, изнасиловании и других преступлениях против ребенка.