13 ноября 2025 в 09:05

Поклонники сериала «Слово пацана» кошмарят целое село

Baza: толпа подростков избивает детей в селе Большой Луг Иркутской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В селе Большой Луг Иркутской области группа учеников из местной школы № 8 устраивает систематические избиения младших детей, передает Telegram-канал Baza. Подростки поджидают жертв, избивают, снимают издевательства на видео, а затем запугивают, чтобы пострадавшие не сообщали о случившемся родителям.

Как пишет канал, лидером группировки является девочка. Местные власти, как пишет Baza, советуют родителям разбираться в конфликтах между детьми самим. Некоторые были вынуждены перевести детей в школы, расположенные в близлежащих населенных пунктах. Сейчас с подростками работают инспекторы по делам несовершеннолетних и прокуратура. Возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее Санкт-Петербургский городской суд приговорил в общей сложности к 36 годам лишения свободы Анастасию Павлову и ее сожителя Сохибжона Худайкулова за издевательства над 10-летней дочерью. Их признали виновными в причинении тяжкого вреда здоровью, изнасиловании и других преступлениях против ребенка.

происшествия
Иркутская область
дети
избиения
