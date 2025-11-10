Россиянка с сожителем получили 36 лет колонии на двоих за истязание дочери В Петербурге вынесли приговор женщине и ее сожителю за насилие над ребенком

Санкт-Петербургский городской суд приговорил в общей сложности к 36 годам лишения свободы Анастасию Павлову и ее сожителя Сохибжона Худайкулова за издевательства над 10-летней дочерью, заявили в объединенной пресс-службе судов города. Их признали виновными в причинении тяжкого вреда здоровью, изнасиловании и других преступлениях против ребенка.

С июля 2023 по апрель 2024 года пара проживала в квартире на улице Бутлерова. Все это время мужчина избивал девочку, насиловал, а также угрожал ей и ее родственникам убийством. При этом мать покрывала все его действия. Павлова не обратилась за медицинской помощью, даже когда ребенок тяжело заболел.

В суде женщина частично признала вину — в халатности и укрывательстве. Худайкулов признал нанесение побоев. Однако в остальном оба отрицали предъявленные им обвинения. Суд приговорил мать девочки к 12 годам в исправительной колонии общего режима, а ее сожителя к 24 годам с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

