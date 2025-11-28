ВТБ получил от ЦБ разрешение на вывод $900 млн из санкционных активов

ВТБ получил от ЦБ разрешение на вывод $900 млн из санкционных активов

Банк ВТБ получил от Центробанка России разрешение на проведение второй специальной реорганизации, которая позволит вывести с баланса заблокированные из-за санкций активы и обязательства на сумму около $900 млн (примерно 70 млрд рублей), сообщил первый заместитель председателя банка Дмитрий Пьянов. По его словам, которые передает РБК, это случилось в ноябре.

Общий объем согласованных активов — это почти $900 млн. Я называю долларовый эквивалент, потому что это все валютно-номинированные активы и обязательства, они все иностранные, — сказал Пьянов.

Зампред уточнил, что процедура выделения этих активов в отдельное юридическое лицо будет завершена до конца года — вероятнее всего, 12 декабря.

Ранее стало известно, что бельгийский депозитарий Euroclear начал процесс разблокировки активов российских инвесторов без американской лицензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Крупный брокер, активно занимающийся вопросами разморозки, подтвердил такую информацию.