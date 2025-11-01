В Европе начали размораживать активы россиян

Бельгийский депозитарий Euroclear начал процесс разблокировки активов российских инвесторов без американской лицензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), пишет РБК. Крупный брокер, активно занимающийся вопросами разморозки, подтвердил такую информацию.

Юрист Глеб Бойко из адвокатского бюро NSP, специализирующийся на санкционном праве и комплаенсе, подтвердил, что ему известно о трех успешных случаях такой разблокировки, произошедших через различных брокеров. Эксперт уточнил, что этот новый механизм Euroclear согласовал примерно полтора месяца назад. Он назвал это новшеством на рынке, поскольку еще летом европейский депозитарий не применял подобную практику.

Юрист объяснил, что при отсутствии участия американских лиц или финансовых институтов в транзакции по разблокировке Euroclear не будет требовать лицензию OFAC, даже если активы имеют связь с США. То есть для Euroclear будет достаточно одной бельгийской лицензии. По его словам, такие условия можно создать для большинства инвесторов.

Ранее в Совфеде объяснили неожиданную позицию Бельгии по российским активам. Сенатор Владимир Чижов напомнил, что страна играет ключевую роль в хранении замороженных средств РФ.