В Совфеде раскрыли причины жесткой позиции Бельгии по активам России Сенатор Чижов: Бельгия не хочет одна нести риски по замороженным активам России

Неожиданная позиция Бельгии по вопросу использования замороженных российских активов объясняется ключевой ролью этой страны в их хранении, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов. Именно на территории Бельгии находится клиринговый центр Euroclear, где размещено около €140 млрд (более 1,3 трлн рублей) российских средств, передает корреспондент NEWS.ru.

По словам сенатора, новый премьер-министр королевства Барт де Вевер занял жесткую позицию, потребовав распределения финансовых рисков между всеми странами ЕС. По его словам, в случае провала операции по использованию активов именно Бельгия понесет наибольшие потери, поскольку именно она обеспечивает их хранение.

Чижов отметил, что Бельгия как сравнительно небольшая страна ЕС не готова единолично нести ответственность за возможные юридические и финансовые последствия. Премьер-министр также призвал другие страны, хранящие российские активы на своей территории, разделить эту ответственность и финансовые обязательства.

Эксперт подчеркнул, что предложенная схема использования средств через «репарационный заем» является юридически сомнительной операцией. Несмотря на заверения европейских чиновников, фактически речь идет о конфискации активов без должного правового обоснования.

А в ЕС говорили: «Да что вы? Это не конфискация, это заем. И вообще, это торговая мера, которая не требует единогласия». Значит, эти деньги передать Киеву, а Киев расплатится после окончания конфликта за счет тех средств, которые Россия, естественно, будет платить за восстановление разрушенной ею украинской экономики. Ну, как говорится, ждите, — заключил Чижов.

Ранее Барт де Вевер по итогам саммита ЕС предложил Европейскому союзу рассмотреть альтернативные варианты финансирования Украины вместо замороженных активов РФ. Бельгийский политик выступил с данной инициативой после того, как его страна заблокировала предложение Еврокомиссии о конфискации российских суверенных средств.