В Москве активизировались догхантеры

Москвич заявил, что его собаку могли отравить догхантеры, сообщает Telegram-канал «Shot проверка». По его словам, хаски по кличке Симба умерла после прогулки по обычному маршруту в Тушино и симптомы указывают на отравление.

Мужчина не смог сообщить, ела ли его собака что-то с земли, поскольку несколько раз спускал ее с поводка. Он рассказал только, что после прогулки у питомца внезапно появилась диарея, рвота и пена изо рта. Собаку спасти не удалось.

При этом владельцы собак из Путилково сообщили, что неоднократно замечали на земле необычную еду. Они также признались, что после прогулок в местных парках и скверах у многих животных возникали проблемы со здоровьем.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске произошла серия инцидентов с отравлениями домашних собак. Отмечается, что неизвестные раскладывали белый порошок в общественных местах. Пострадало несколько десятков животных, два случая закончились гибелью питомцев.