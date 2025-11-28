День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 12:09

В Москве активизировались догхантеры

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Москвич заявил, что его собаку могли отравить догхантеры, сообщает Telegram-канал «Shot проверка». По его словам, хаски по кличке Симба умерла после прогулки по обычному маршруту в Тушино и симптомы указывают на отравление.

Мужчина не смог сообщить, ела ли его собака что-то с земли, поскольку несколько раз спускал ее с поводка. Он рассказал только, что после прогулки у питомца внезапно появилась диарея, рвота и пена изо рта. Собаку спасти не удалось.

При этом владельцы собак из Путилково сообщили, что неоднократно замечали на земле необычную еду. Они также признались, что после прогулок в местных парках и скверах у многих животных возникали проблемы со здоровьем.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске произошла серия инцидентов с отравлениями домашних собак. Отмечается, что неизвестные раскладывали белый порошок в общественных местах. Пострадало несколько десятков животных, два случая закончились гибелью питомцев.

Россия
Москва
собаки
прогулки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова рассказала, как осадила представителя недружественной страны
Пономарев дал прогноз на матч «Балтика» — «Спартак»
Спасатели нашли тело погибшего под завалами на Сахалине
ВСУ остались без важного объекта в районе Доброполья после атаки ВС России
Долина не пришла в суд на оглашение приговора по делу об ее квартире
Врач рассказала, как распознать опасную родинку
В Иркутске курьера мошенников задержали с 9 млн рублей
«Отбрехаться не получится»: военкор предрек проблемы главе офиса Зеленского
Кинолог ответил, бывает ли у собак РПП
Орбан прибыл в Москву
Названо место, где может служить рэпер Макан
«Врагу на зависть, а своим в радость»: на свободу вышла Евгения Хасис
Раскрыта судьба лишившегося пальцев из-за СВУ ребенка из Красногорска
В Екатеринбурге задержали экстравагантную мошенницу
Операцию колумбийских наемников у российских границ сорвали в «зародыше»
Экс-футболист «Спартака» Мухамадиев попал в реанимацию
В Таганроге после ночной атаки ВСУ нашли обломки беспилотников
Бывшего замгубернатора Севастополя приговорили к 9,5 годам за взятку
Рубль укрепляется: курсы сегодня, 28 ноября, что с долларом, евро и юанем
В одном из городов Ростовской области ввели режим ЧС из-за атаки ВСУ
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.