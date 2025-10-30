Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 21:57

Догхантеры отравили десятки собак в Подмосковье

В Красногорске из-за догхантеров погибли две собаки и десятки отравились

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Красногорске произошла серия инцидентов с отравлениями домашних собак, передает Telegram-канал SHOT. Отмечается, что неизвестные лица раскладывали белый порошок в общественных местах.

Пострадало несколько десятков животных, два случая закончились гибелью питомцев. Ветеринары установили: для отравления использовался медицинский препарат изониазид, который предназначен для лечения туберкулеза.

Ранее заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская сообщила, что при подозрении на отравление собаки догхантерами необходимо немедленно дать питомцу абсорбенты, например активированный уголь. По ее словам, также следует срочно обратиться в клинику.

До этого депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга окончательно утвердили новый регламент содержания домашних животных. Принятый документ устанавливает дополнительные обязательства для владельцев собак во время прогулок и в общественных местах.

Кроме того, ветеринар Татьяна Гольнева заявила, что предложение зампреда комитета Госдумы по экологии Георгия Арапова о бесплатной стерилизации домашних собак и кошек не решит проблему с беспризорными животными. Она назвала инициативу «благородной», однако отметила: проблема бродячих животных в городах не может быть решена таким способом.

