Догхантеры отравили десятки собак в Подмосковье В Красногорске из-за догхантеров погибли две собаки и десятки отравились

В Красногорске произошла серия инцидентов с отравлениями домашних собак, передает Telegram-канал SHOT. Отмечается, что неизвестные лица раскладывали белый порошок в общественных местах.

Пострадало несколько десятков животных, два случая закончились гибелью питомцев. Ветеринары установили: для отравления использовался медицинский препарат изониазид, который предназначен для лечения туберкулеза.

Ранее заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская сообщила, что при подозрении на отравление собаки догхантерами необходимо немедленно дать питомцу абсорбенты, например активированный уголь. По ее словам, также следует срочно обратиться в клинику.

