Ветеринар раскритиковала предложение о бесплатной стерилизации животных

Предложение зампреда комитета Госдумы по экологии Георгия Арапова о бесплатной стерилизации домашних собак и кошек не решит проблему с беспризорными животными, заявила ветеринар Татьяна Гольнева. В беседе с «Ридусом» она назвала инициативу «благородной», однако отметила, что проблема бродячих животных в городах не может быть решена таким способом.

Домашние кошки сейчас почти все по домам сидят — только в частном секторе либо в сельской местности они гуляют на улице, — рассказала Гольнева.

Специалист добавила, что горожане обычно стерилизуют своих животных самостоятельно и инициатива актуальна скорее для сельских регионов. Она также отметила, что многие безответственные владельцы животных не воспользуются бесплатной услугой по стерилизации, так как среди них есть убежденные противники этой процедуры. В качестве решения проблемы ветеринар предложила учитывать и регистрировать животных, а также вводить штрафы для владельцев, которые выпускают своих питомцев на самовыгул, особенно нестерилизованных.

В Нальчике бездомная собака самостоятельно пришла в ветеринарную клинику, чтобы вылечить больную лапу. Животное терпеливо дождалось помощи, позволило провести осмотр и ежедневно возвращалось для прохождения курса лечения.