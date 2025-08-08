Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 14:43

Еще одна страна приостановит закупки вооружений у США

Reuters: Индия замораживает планы по закупкам вооружений у США

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Индия замораживает планы по закупке вооружений у США из-за повышения пошлин американским лидером Дональдом Трампом, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Речь идет о покупке боевых машин Stryker от General Dynamics Land Systems и разработанных Lockheed Martin и Raytheon противотанковых ракет Javelin.

По данным агентства, для объявления о некоторых закупках индийская сторона собиралась в ближайшие недели отправить в Вашингтон министра обороны Раджнатха Сингха, но теперь поездка отменена.

По словам трех индийских чиновников, знакомых с ситуацией, Нью-Дели приостановил свои планы по закупке нового американского оружия и самолетов, – говорится в публикации.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% в отношении Индии. Такое решение было принято из-за покупки страной нефти у России. Отмечается, что тарифы распространятся на товары, которые поступят спустя 21 день после подписания указа.

Позже премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Нью-Дели готов заплатить высокую цену из-за введенных Трампом пошлин. Он отметил, что страна никогда не пойдет на компромисс в вопросах благополучия своих фермеров, молочного сектора и рыбаков.

Индия
США
пошлины
оружие
вооружения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фитнес дома: как тренироваться эффективно?
Осень на пороге: +15, холодные ночи вместо адской жары: погода в августе
Названа дата возможной встречи Путина и Трампа
Семьи с детьми принудительно эвакуируют из подконтрольных Киеву частей ДНР
Опубликовано видео с моментом обрыва канатной дороги в Нальчике
«Ждите британца»: легкоатлет Чернухин готов повторить скандальную выходку
Стало известно, с кем Путин обсудил встречу со спецпосланником Трампа
Вырытый украинским военным окоп в Курской области стал его могилой
Зачистка котла, джокер Белоусова: ситуация на фронтах СВО вечером 8 августа
Российская гимнастка установила необычный мировой рекорд на Северном полюсе
Как накопить на мечту без стресса?
Росстат: реальные доходы россиян выросли на 7,8%
Куда сходить в Москве в выходные 9–10 августа: фестиваль цветов и роботы
В алом Галилейском море обнаружили предвестие конца света
После зачетов в институте МВД в больницу попал 21 человек
Букингемский дворец анонсировал обращение Карла III к нации
СК возбудил дело после нападения на съемочную группу ВГТРК в Москве
Известная актриса стала жертвой алчного таксиста-вымогателя
«Три года прожили без бабл-ти»: задержан унизивший блокадников блогер
«Из больницы папа волен ехать куда хочет»: сын Краско о слухах про хоспис
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.