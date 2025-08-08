Еще одна страна приостановит закупки вооружений у США Reuters: Индия замораживает планы по закупкам вооружений у США

Индия замораживает планы по закупке вооружений у США из-за повышения пошлин американским лидером Дональдом Трампом, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Речь идет о покупке боевых машин Stryker от General Dynamics Land Systems и разработанных Lockheed Martin и Raytheon противотанковых ракет Javelin.

По данным агентства, для объявления о некоторых закупках индийская сторона собиралась в ближайшие недели отправить в Вашингтон министра обороны Раджнатха Сингха, но теперь поездка отменена.

По словам трех индийских чиновников, знакомых с ситуацией, Нью-Дели приостановил свои планы по закупке нового американского оружия и самолетов, – говорится в публикации.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% в отношении Индии. Такое решение было принято из-за покупки страной нефти у России. Отмечается, что тарифы распространятся на товары, которые поступят спустя 21 день после подписания указа.

Позже премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Нью-Дели готов заплатить высокую цену из-за введенных Трампом пошлин. Он отметил, что страна никогда не пойдет на компромисс в вопросах благополучия своих фермеров, молочного сектора и рыбаков.