07 августа 2025 в 13:27

«Заплатить высокую цену»: премьер Индии ответил на ввод пошлин Трампа

Моди заявил о готовности Индии заплатить высокую цену из-за пошлин США

Нарендра Моди Нарендра Моди Фото: kremlin.ru/Станислав Красильников/фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Индия готова заплатить высокую цену из-за введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин, передает слова премьер-министра азиатской страны Нарендра Моди издание Newsweek. Он отметил, что Индия никогда не пойдет на компромисс в вопросах благополучия своих фермеров, молочного сектора и рыбаков.

Я знаю, что мне придется заплатить высокую цену, но я готов. Индия готова, — сообщил Моди.

Ранее власти Индии заявили в ответ на введение пошлин, что сделают все необходимое для защиты собственных национальных интересов. Они напомнили, что придают первостепенное значение защите и благосостоянию собственных фермеров и бизнеса. Новые пошлины в размере 25% были введены для Нью-Дели с 1 августа.

При этом американские журналисты предупреждали, что высокие пошлины США на индийские товары могут разрушить отношения Вашингтона и Нью-Дели. Экспорт продукции азиатской страны в Соединенные Штаты превышает $86 млрд в год, а из-за тарифов он может уменьшиться вдвое, отмечали аналитики. В газете предполагали, что из-за введенных тарифов Индия может пересмотреть отношения с США и начать более тесно сотрудничать с Россией и Китаем.

Индия
США
Дональд Трамп
Нарендра Моди
