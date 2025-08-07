«Заплатить высокую цену»: премьер Индии ответил на ввод пошлин Трампа

Индия готова заплатить высокую цену из-за введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин, передает слова премьер-министра азиатской страны Нарендра Моди издание Newsweek. Он отметил, что Индия никогда не пойдет на компромисс в вопросах благополучия своих фермеров, молочного сектора и рыбаков.

Я знаю, что мне придется заплатить высокую цену, но я готов. Индия готова, — сообщил Моди.

Ранее власти Индии заявили в ответ на введение пошлин, что сделают все необходимое для защиты собственных национальных интересов. Они напомнили, что придают первостепенное значение защите и благосостоянию собственных фермеров и бизнеса. Новые пошлины в размере 25% были введены для Нью-Дели с 1 августа.

При этом американские журналисты предупреждали, что высокие пошлины США на индийские товары могут разрушить отношения Вашингтона и Нью-Дели. Экспорт продукции азиатской страны в Соединенные Штаты превышает $86 млрд в год, а из-за тарифов он может уменьшиться вдвое, отмечали аналитики. В газете предполагали, что из-за введенных тарифов Индия может пересмотреть отношения с США и начать более тесно сотрудничать с Россией и Китаем.