Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 12:10

Стало известно, о чем может заявить Трамп совместно с министром обороны

Политолог Дудаков: грядущее выступление Трамп и Хегсет могут посвятить Венесуэле

Дональд Трамп и Пит Хегсет Дональд Трамп и Пит Хегсет Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп и министр обороны страны Пит Хегсет могут посвятить грядущее выступление ситуации вокруг Венесуэлы, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Однако, по его словам, утверждать это пока что рано. Он отметил, что недавнее обращение главы Белого дома также ожидаемо посвящали Венесуэле, но в итоге оно касалось экономических вопросов.

Ситуация с бесконечными заявлениями Трампа по поводу эскалации вокруг Венесуэлы напоминает типичный день сурка. Не так давно было другое обращение президента США. Там тоже все ожидали каких-то заявлений по поводу Венесуэлы. В итоге ничего не случилось, и обращение было посвящено вопросам экономики, инфляции, стоимости жизни и так далее. То есть тем вопросам, которые на самом деле волнуют большинство простых американцев. Поэтому не забегаем вперед. Действительно, может быть, Трамп что-то все-таки объявит по поводу Венесуэлы в ближайшее время, — пояснил Дудаков.

Он добавил, что Белый дом может намеренно создавать ажиотаж вокруг обращений Трампа. По его мнению, Соединенные Штаты пытаются воздействовать на нефтяной экспорт Венесуэлы, захватывая танкеры, что повторяет алгоритм действий 2019 года.

Мы видим, что Белый дом старается устроить определенный ажиотаж вокруг своих обращений, поэтому слухи и появляются. А потом может внезапно получиться, что тема выступления Трампа и Хегсета — это подготовка к 250-летию независимости Соединенных Штатов, которое будет отмечаться в следующем году. Что же касается сути вопроса с Венесуэлой, мы действительно наблюдаем очередной виток эскалации на фоне попытки Соединенных Штатов захватывать нефтяные танкеры. Очевидно, что это удар по венесуэльской экономике, попытка задушить нефтяной экспорт, — резюмировал Дудаков.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен сделать публичное заявление на тему, которая пока не раскрывается. Он выступит вместе с Хегсетом и главой ВМС США Джоном Феланом. Пресс-конференция запланирована на 16:30 по местному времени в понедельник (00:30 мск во вторник, 23 декабря).

США
Дональд Трамп
Венесуэла
Пит Хегсет
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Модная пауза»: почему мы устаем от яркого и выбираем нейтральное
В зоне СВО ликвидировали граждан США
Стало известно, когда будут судить Гуфа
Проведенная Путиным для лидеров СНГ экскурсия по Эрмитажу попала на видео
В СПЧ нашли способ помочь неблагополучным семьям после трагедии в Норильске
Путин назвал долю национальных валют в расчетах по сделкам в СНГ
Депутат ответил, как скоро россияне могут навсегда попрощаться с WhatsApp
Раскрыта неожиданная тема переговоров России и США в Майами
ВСУ попали под зачистку ВС России в двух населенных пунктах
Автоэксперт оценил, насколько опасно покупать авто на хабах со скидкой
В Москву доставили заместителя военного прокурора Петербурга для ареста
В Роспотребнадзоре раскрыли, в каких случаях крайне опасно посещать баню
Наступление ВС РФ на Харьков 22 декабря: ВСУ зажимают в клещи, Купянск
Путин призвал к борьбе с опасным явлением в СНГ
Жители Москвы и Санкт-Петербурга остались без WhatsApp
Литва нашла способ привлечь Белоруссию к помощи Украине
Разрезали саблей золотой орех: в МАМТе отрыли новый сезон «Щелкунчика»
Вэнс раскрыл возможную судьбу ЗАЭС
Товстик заявила, что Дибров лично передал свою жену Полину ее мужу
Психолог ответила, когда наступает первый кризис в браке
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.