Стало известно, о чем может заявить Трамп совместно с министром обороны Политолог Дудаков: грядущее выступление Трамп и Хегсет могут посвятить Венесуэле

Президент США Дональд Трамп и министр обороны страны Пит Хегсет могут посвятить грядущее выступление ситуации вокруг Венесуэлы, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Однако, по его словам, утверждать это пока что рано. Он отметил, что недавнее обращение главы Белого дома также ожидаемо посвящали Венесуэле, но в итоге оно касалось экономических вопросов.

Ситуация с бесконечными заявлениями Трампа по поводу эскалации вокруг Венесуэлы напоминает типичный день сурка. Не так давно было другое обращение президента США. Там тоже все ожидали каких-то заявлений по поводу Венесуэлы. В итоге ничего не случилось, и обращение было посвящено вопросам экономики, инфляции, стоимости жизни и так далее. То есть тем вопросам, которые на самом деле волнуют большинство простых американцев. Поэтому не забегаем вперед. Действительно, может быть, Трамп что-то все-таки объявит по поводу Венесуэлы в ближайшее время, — пояснил Дудаков.

Он добавил, что Белый дом может намеренно создавать ажиотаж вокруг обращений Трампа. По его мнению, Соединенные Штаты пытаются воздействовать на нефтяной экспорт Венесуэлы, захватывая танкеры, что повторяет алгоритм действий 2019 года.

Мы видим, что Белый дом старается устроить определенный ажиотаж вокруг своих обращений, поэтому слухи и появляются. А потом может внезапно получиться, что тема выступления Трампа и Хегсета — это подготовка к 250-летию независимости Соединенных Штатов, которое будет отмечаться в следующем году. Что же касается сути вопроса с Венесуэлой, мы действительно наблюдаем очередной виток эскалации на фоне попытки Соединенных Штатов захватывать нефтяные танкеры. Очевидно, что это удар по венесуэльской экономике, попытка задушить нефтяной экспорт, — резюмировал Дудаков.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен сделать публичное заявление на тему, которая пока не раскрывается. Он выступит вместе с Хегсетом и главой ВМС США Джоном Феланом. Пресс-конференция запланирована на 16:30 по местному времени в понедельник (00:30 мск во вторник, 23 декабря).