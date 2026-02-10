Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 11:16

«Это безумие»: в Канаде ответили на претензии Трампа на приграничный мост

Мэр Виндзора назвал претензии Трампа на мост между Канадой и США безумием

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: AdMedia/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Мэр канадского приграничного города Виндзор Дрю Дилкенс раскритиковал заявление президента США Дональда Трампа, который потребовал передать Вашингтону половину прав собственности на строящийся мост между странами. В беседе с телеканалом CBC градоначальник назвал такие требования безумными.

Это просто безумие. Когда я увидел пост [Трампа в соцсети Truth Social], я не мог поверить в прочитанное, — сказал Дилкенс.

Он подчеркнул, что финансирование проекта полностью легло на плечи Канады, поскольку американская сторона отказалась участвовать в расходах. По словам градоначальника, сопротивление США завершению этого важного инфраструктурного объекта нелогично. Мэр напомнил, что новый мост призван значительно упростить торговлю между двумя соседними странами.

Кроме того, Дилкенс отверг другую спорную мысль Трампа о возможном влиянии Китая на канадский хоккей. Он счел подобные рассуждения необоснованными и далекими от реальности.

Глава Белого дома в своем посте угрожал заблокировать ввод моста в эксплуатацию, если Канада не разделит права собственности. Параллельно он осудил намерение Оттавы развивать экономическое партнерство с Китаем.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков отметил, что попытка Трампа взять под контроль Канаду обернется его крупнейшим провалом. По его словам, на сегодняшний день американский лидер имеет множество сомнительных внешнеполитических замыслов.

США
Канада
Дональд Трамп
мосты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров озвучил действия Москвы после истечения ДСНВ
Киркоров, Лазарев, Бобер, Лягушка, Лиса: фото закулисья шоу «Маска» на НТВ
История с инцидентом в детском саду Москвы получила продолжение
Российские бойцы освободили населенный пункт в Запорожской области
ЕС и Зеленского уличили в попытках сбить с толку переговорщиков США
Глава ФСБ высказался о нападениях в российских школах
Юрист раскрыл нюанс дела с нападением на девушку в московском метро
В ФСБ зафиксировали увеличение атак на объекты энергетики России
Глава ФСБ обвинил Киев в активизации вербовки россиян
Пес больше года прождал в аэропорту погибшего на СВО хозяина
Московский суд постановил, что «первое слово дороже второго»
Самолет резко развернулся в Пулково из-за технического сбоя
В РСТ оценили турпоток россиян на Кубу на фоне кризиса с топливом
Россиянам с болезнями ЖКТ рассказали о режиме питания в Масленицу
Неисправимый педофил: в Костроме семиклассник спас ребенка от изнасилования
Политолог обозначил ключевое условие долгосрочного мира на Украине
Трудовым мигрантам в России готовят новую обязанность
Юрист объяснил, почему могут отказать в налоговом вычете на лечение
Студент умер в душевой и сварился в кипятке
Бабушку напавшего на общежитие в Уфе задержали в суде с опасным предметом
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.