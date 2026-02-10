«Это безумие»: в Канаде ответили на претензии Трампа на приграничный мост

«Это безумие»: в Канаде ответили на претензии Трампа на приграничный мост Мэр Виндзора назвал претензии Трампа на мост между Канадой и США безумием

Мэр канадского приграничного города Виндзор Дрю Дилкенс раскритиковал заявление президента США Дональда Трампа, который потребовал передать Вашингтону половину прав собственности на строящийся мост между странами. В беседе с телеканалом CBC градоначальник назвал такие требования безумными.

Это просто безумие. Когда я увидел пост [Трампа в соцсети Truth Social], я не мог поверить в прочитанное, — сказал Дилкенс.

Он подчеркнул, что финансирование проекта полностью легло на плечи Канады, поскольку американская сторона отказалась участвовать в расходах. По словам градоначальника, сопротивление США завершению этого важного инфраструктурного объекта нелогично. Мэр напомнил, что новый мост призван значительно упростить торговлю между двумя соседними странами.

Кроме того, Дилкенс отверг другую спорную мысль Трампа о возможном влиянии Китая на канадский хоккей. Он счел подобные рассуждения необоснованными и далекими от реальности.

Глава Белого дома в своем посте угрожал заблокировать ввод моста в эксплуатацию, если Канада не разделит права собственности. Параллельно он осудил намерение Оттавы развивать экономическое партнерство с Китаем.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков отметил, что попытка Трампа взять под контроль Канаду обернется его крупнейшим провалом. По его словам, на сегодняшний день американский лидер имеет множество сомнительных внешнеполитических замыслов.