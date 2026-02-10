Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 04:39

Лавров озвучил позицию России по поводу Кубы и Венесуэлы

Лавров: Россия солидарна с народами Кубы и Венесуэлы

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Народы Кубы и Венесуэлы должны сами решать свою судьбу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, Россия выражает им солидарность в вопросе противодействия неоколониальным практикам, передает РИА Новости.

В этом контексте подтверждаем солидарность с народами Венесуэлы и Кубы. Убеждены, что только они могут определять свою судьбу, — подчеркнул министр.

Ранее кубинский лидер Мигель Диас-Канель ответил на слова президента США Дональда Трампа о прекращении поставок энергии из Венесуэлы, заявив, что Куба не представляет угрозы для США. Он также назвал действия американского президента продолжением агрессивной политики Вашингтона.

До этого Трамп сообщил о радикальном изменении геополитической ситуации в Латинской Америке: Куба больше не будет получать нефть из Венесуэлы. Он отметил, что венесуэльская поддержка в обмен на услуги кубинских силовиков ушла в прошлое.

Тем временем бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что Кубе следует серьезно побеспокоиться за свое будущее после атаки США в Венесуэле. Он указал, что энергетическая сеть страны находится в нестабильном положении.

Сергей Лавров
Венесуэла
Куба
министры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, когда работодателю грозит штраф из-за премии сотруднику
В России могут изменить условия сдачи экзамена на права
Ущерб по делу экс-вице-губернатора Брянской области превысил 1 млрд
Ликвидировали подполковника «Альфы» СБУ: успехи ВС РФ к утру 10 февраля
«Сделать отношения снова великими»: посол о диалоге России и США
Трамп пригрозил Канаде ради «астрономических доходов»
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 10 февраля
Названы главные ошибки при подготовке к ЕГЭ во втором полугодии
ВС США ударили по судну наркотеррористов в Тихом океане
Над Белгородской областью ПВО сбила украинский БПЛА
Захарова объяснила, зачем Бербок избрали председателем ГА ООН
Над Черным морем пролетел британский самолет-разведчик
На Сахалине произошли два ощутимых землетрясения
В Госдуме предлагают определить объемы оттока за рубеж студентов из России
Лавров озвучил позицию России по поводу Кубы и Венесуэлы
Метеорологи предупредили о сильных паводках в одном регионе России
Психолог объяснила, как избежать ревности между братьями и сестрами
В России утвердили стратегию демографической политики Дальнего Востока
Котяков высказался о пересмотре пенсионного возраста
В Хабаровском крае сошли с рельсов 25 вагонов
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.