Лавров озвучил позицию России по поводу Кубы и Венесуэлы Лавров: Россия солидарна с народами Кубы и Венесуэлы

Народы Кубы и Венесуэлы должны сами решать свою судьбу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, Россия выражает им солидарность в вопросе противодействия неоколониальным практикам, передает РИА Новости.

В этом контексте подтверждаем солидарность с народами Венесуэлы и Кубы. Убеждены, что только они могут определять свою судьбу, — подчеркнул министр.

Ранее кубинский лидер Мигель Диас-Канель ответил на слова президента США Дональда Трампа о прекращении поставок энергии из Венесуэлы, заявив, что Куба не представляет угрозы для США. Он также назвал действия американского президента продолжением агрессивной политики Вашингтона.

До этого Трамп сообщил о радикальном изменении геополитической ситуации в Латинской Америке: Куба больше не будет получать нефть из Венесуэлы. Он отметил, что венесуэльская поддержка в обмен на услуги кубинских силовиков ушла в прошлое.

Тем временем бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что Кубе следует серьезно побеспокоиться за свое будущее после атаки США в Венесуэле. Он указал, что энергетическая сеть страны находится в нестабильном положении.