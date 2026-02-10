Юрист объяснил, почему могут отказать в налоговом вычете на лечение

Отказать в налоговом вычете на лечение могут из-за ошибки в коде медицинских услуг, рассказал «Газете.Ru» преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин Антон Палюлин. Он отметил, что возможность получения вычета определяется справкой об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы по форме, утвержденной приказом ФНС России.

В этой справке критическое значение имеет код вида лечения: «1» — для обычных медицинских услуг и «2» — для дорогостоящего лечения согласно перечню, утвержденному постановлением правительства. Ошибка в коде ведет к неправильному расчету суммы вычета, — рассказал Палюлин.

По его словам, еще одной причиной отказа может стать неподтвержденный статус медицинской организации. Юрист подчеркнул, что учреждение должно обладать действующей лицензией.

Ранее депутат Каплан Панеш рассказал, что получение налогового вычета за жилье рекомендуется осуществлять через упрощенный порядок оформления. По его словам, эту операцию можно выполнить через личный кабинет на официальном портале ФНС.