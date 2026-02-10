Зимняя Олимпиада — 2026
Пес больше года прождал в аэропорту погибшего на СВО хозяина

Хаски по кличке Умка уже год ждет возвращения бойца СВО в аэропорту Кызыла

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Сотрудники аэропорта Кызыла на протяжении года заботятся о хаски по кличке Умка, передает 360.ru. Собака ежедневно встречает бойцов, возвращающихся с передовой, каждый раз надеясь увидеть среди них своего хозяина.

По словам волонтера Эльвиры Лифановой, хозяин Умки — военнослужащий, который обнаружил животное возле разрушенного дома в зоне проведения СВО. Он подкармливал щенка, но не мог оставить его там, поэтому увез с собой, а затем вновь отправился на передовую.

Умка теперь бегает в аэропорту, встречает и провожает всех, а хозяина нет уже год. У него живы родители, они забирали ее домой, но она все равно убегала в аэропорт при каждом удобном случае. Всех встречает и обнюхивает каждого бойца, — рассказала собеседница.

Ранее жительница Индии бросила новорожденного мальчика недалеко от уличного туалета, но ребенка нашла стая бродячих собак. Однако животные не навредили младенцу, а всю ночь охраняли мальчика, пока утром его не нашла другая женщина. Найденного малыша отвезли в больницу, где врачи подтвердили отсутствие травм.

собаки
бойцы
аэропорты
животные
