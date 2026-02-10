Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 11:54

Студент умер в душевой и сварился в кипятке

СК начал проверку по факту смерти подростка в душевой общежития в Перми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Студент умер в общежитии Пермского техникума, пока мылся, сообщил портал 59.RU. По предварительной информации из социальных сетей, молодой человек потерял сознание в душевой, его нашли только некоторое время спустя.

Он пошел в душ, потерял сознание и лежал под кипятком, который лился из крана полтора часа, — поделились подробностями очевидцы.

Руководство вуза и комендант общежития от комментариев прессе отказались, однако Следственный комитет Прикамья официально подтвердил факт гибели подростка и начал проверку. В настоящее время следователи устанавливают точную причину смерти и выясняют все обстоятельства случившегося в стенах студенческого общежития.

Ранее стало известно, что в деле о гибели студента колледжа во время практики на производстве пермского предпринимателя Ромика Карапетяна нашелся «ряд странностей». Бизнесмен и его адвокат Аркадий Иванов утверждают, что в день трагедии бетоносмеситель не работал. Характер ран на теле мальчика также не совпадают с теми, которые оставляют механизмы мешалки. Однако, по версии следствия, 17-летний мальчик умер, попав в бетономешалку.

Прикамье
студенты
смерти
общежития
