Студент умер в душевой и сварился в кипятке СК начал проверку по факту смерти подростка в душевой общежития в Перми

Студент умер в общежитии Пермского техникума, пока мылся, сообщил портал 59.RU. По предварительной информации из социальных сетей, молодой человек потерял сознание в душевой, его нашли только некоторое время спустя.

Он пошел в душ, потерял сознание и лежал под кипятком, который лился из крана полтора часа, — поделились подробностями очевидцы.

Руководство вуза и комендант общежития от комментариев прессе отказались, однако Следственный комитет Прикамья официально подтвердил факт гибели подростка и начал проверку. В настоящее время следователи устанавливают точную причину смерти и выясняют все обстоятельства случившегося в стенах студенческого общежития.

