Лукашенко причесал усы во время выступления Путина и попал на видео

Президент Белоруссии Александр Лукашенко причесал усы во время выступления российского лидера Владимира Путина на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге, который транслирует телеканал «Россия 24». Глава республики использовал гребень, который достал из внутреннего кармана пиджака.

Встреча глав стран СНГ началась в Эрмитаже. Краткую экскурсию провел директор музея Михаил Пиотровский. Саммит проходит в Георгиевском зале.

Путин отметил, что в этом году сотрудничество России со странами Содружества складывалось успешно. По его словам, это видно по объему взаимной торговли: за десять месяцев он почти достиг $90 млрд.

Российский президент также подчеркнул, что одной из ключевых задач для стран СНГ остается совместная борьба с терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью, наркотрафиком и коррупцией. Для этого выстроено тесное взаимодействие между силовыми структурами, действует антитеррористическая программа до 2028 года и план по защите внешних границ стран СНГ до 2030 года.

Ранее Путин признался, что смотрел в прямом эфире выступление Лукашенко на VII Всебелорусском народном собрании. Российский президент назвал его послание сбалансированным и разносторонним, отметив, что оно охватило как внешние, так и внутренние проблемы.