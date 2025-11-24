Женщины назвали самые сексуальные усы у мужчин

Около 20% женщин считают «бунтарские» усы, которые свисают ниже уголков рта, наиболее сексуальными, передает Daily Mail. В ходе исследования, охватившего 2500 женщин из Великобритании, выяснилось, что 70% опрошенных отдают предпочтение мужчинам с растительностью на лице, а не тем, кто обладает выраженной спортивной фигурой.

На втором месте по популярности — густые усы в стиле шеврона, как у актера Тома Селлека, которые выбрали 19% женщин. Щетина оказалась предпочтительнее для 16% представительниц прекрасного пола, классическая борода — для 13%, эспаньолка — для 9%, усы-«рулевые», напоминающие стиль Халка Хогана, — для 7%, а «карандашные» усы — для 6%.

Борода в стиле «якорь», которая ассоциируется с образом Железного человека в исполнении Роберта Дауни — младшего, заняла восьмое место, набрав 3% голосов. Гладкие бритые лица получили всего 3% поддержки, а стиль «бакенбарды-бараньи», популярный у Хью Джекмана в серии фильмов «Люди Икс», оказался на последнем месте с 1% голосов.

Ранее сообщалось, что молодежь поколения Z считает держание за руки более интимным жестом, чем сексуальную близость. К такому выводу пришли авторы исследования, проведя опросы и анализ обсуждений в социальных сетях.