День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 18:39

Женщины назвали самые сексуальные усы у мужчин

Около 20% британок считают опускающиеся ниже уголков рта усы самыми сексуальными

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Около 20% женщин считают «бунтарские» усы, которые свисают ниже уголков рта, наиболее сексуальными, передает Daily Mail. В ходе исследования, охватившего 2500 женщин из Великобритании, выяснилось, что 70% опрошенных отдают предпочтение мужчинам с растительностью на лице, а не тем, кто обладает выраженной спортивной фигурой.

На втором месте по популярности — густые усы в стиле шеврона, как у актера Тома Селлека, которые выбрали 19% женщин. Щетина оказалась предпочтительнее для 16% представительниц прекрасного пола, классическая борода — для 13%, эспаньолка — для 9%, усы-«рулевые», напоминающие стиль Халка Хогана, — для 7%, а «карандашные» усы — для 6%.

Борода в стиле «якорь», которая ассоциируется с образом Железного человека в исполнении Роберта Дауни — младшего, заняла восьмое место, набрав 3% голосов. Гладкие бритые лица получили всего 3% поддержки, а стиль «бакенбарды-бараньи», популярный у Хью Джекмана в серии фильмов «Люди Икс», оказался на последнем месте с 1% голосов.

Ранее сообщалось, что молодежь поколения Z считает держание за руки более интимным жестом, чем сексуальную близость. К такому выводу пришли авторы исследования, проведя опросы и анализ обсуждений в социальных сетях.

опросы
Великобритания
женщины
усы
мужчины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зара назвала три вещи, которые родители обязаны давать своим детям
Джентльмен, спартаковец, наш Пеле: как Никита Симонян стал легендой
Стоматолог назвала нестандартный способ профилактики кариеса
В школе в ХМАО вместо звонка на урок будет звучать SHAMAN
Судебные разборки Разина с «Ласковым маем» обернулись уголовным скандалом
Обезлюдивший без россиян финский аэропорт превратился в закусочную
В Госдуме назвали главное отличие между тактиками ВС России и ВСУ
Расчехляют «Орешник»? Украина готовится к самому массированному обстрелу
Суд вынес решение по аресту Лерчек и ее мужа
В европейской стране уничтожили миллионы «стухших» доз вакцин от COVID-19
Пятеро россиян выпили суррогатный алкоголь и умерли
Пашинян выразил соболезнования Путину из-за смерти олимпийского чемпиона
Глава ФНС рассказал, как обелить рынок аренды жилья в России
Фото от Интерпола: педофил спустя 20 лет ответил за растление крестницы
С бухгалтеров армавирского СИЗО-2 взыщут 9,5 млн рублей
Суд оправдал «последовательницу Родиона Раскольникова»
Стало известно, смогут ли США исключить ЕС из мирных переговоров по Украине
В Саратове пассажир заплатил таксисту за поездку наркотиками
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Симоняна
В Сети появились подробности о новых товарных знаках «Вкусно — и точка»
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Атака на Новороссийск и Анапу ночью 23 ноября: взрывы, работа ПВО, жертвы
Регионы

Атака на Новороссийск и Анапу ночью 23 ноября: взрывы, работа ПВО, жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.