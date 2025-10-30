Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 14:35

Названо самое откровенное действие в отношениях, по мнению молодежи

Для молодежи держание за руки оказалось самым интимным жестом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Молодое поколение воспринимает держание за руки более интимным актом по сравнению с сексуальной близостью, передает Dazed. Заключение было сделано на основе опроса молодежи поколения Z и анализа обсуждений в социальных сетях.

Многие зумеры в ходе опросов отметили, что для них физический контакт, такой как держание за руки, имеет большее значение, чем интимные отношения. Например, 21-летняя девушка по имени Орла поделилась, что для нее было важнее впервые взять возлюбленного за руку, чем заняться с ним сексом. Она подчеркнула, что этот жест стал для нее символом серьезности отношений.

Наташа Маккивер, преподаватель прикладной этики в университете Лидса, выразила поддержку этой идее. Она отметила, что для некоторых людей, находящихся в моногамных отношениях, вид партнера, держащегося за руки с другим человеком, может быть более травмирующим, чем наблюдение за его физической близостью с посторонним.

Ранее психолог Юлия Королева заявила, что чрезмерная требовательность и критика в отношениях могут вызывать раздражение. Мужчины могут чувствовать себя неуверенно и агрессивно из-за необоснованных придирок и подозрений. Женщины в свою очередь могут испытывать недовольство из-за недостаточной помощи по хозяйству со стороны партнера. Все это создает напряжение и может привести к конфликтам.

