Психолог раскрыла, какие поступки вторых половинок раздражают в отношениях

Чрезмерная требовательность и критика могут вызывать раздражение у мужчин, заявила NEWS.ru психолог Юлия Королева. По ее словам, необоснованная придирчивость в отношениях держит партнера в постоянном напряжении.

Мужчины часто совершают поступки, которые вызывают недовольство у женщин, также и наоборот: женщины тоже нередко выводят мужчин из равновесия. К примеру, критика неизбежно вызывает негативные эмоции, так как жесткая оценка поведения партнера разрывает эмоциональную связь. Мужчина теряется в догадках, как именно удовлетворить запросы женщины, затем чувствует, что он не соответствует требованиям, что вызывает у него вспышки агрессии и гнева, — пояснила Королева.

Она добавила, что постоянные проверки и подозрения выводят мужчин из себя, поскольку они начинают чувствовать себя обвиняемыми в преступлениях, которые не совершали. Кроме того, по ее словам, когда женщины начинают манипулировать эмоциями, например плакать, истерить или бояться, то мужчины ощущают себя марионетками, что подрывает их уверенность в себе. Психолог указала, что женщины также иногда не замечают потребностей мужчин, что вызывает недовольство.

Женщин раздражает, когда мужчина не помогает по хозяйству. Они считают это несправедливым, так как современные девушки работают вне дома, строят карьеру, еще и все хлопоты по хозяйству на них. Этот дисбаланс создает напряжение и усталость. Кроме того, женщины нервничают, когда мужчина постоянно смотрит телевизор или пользуется телефоном, создавая иллюзию, что гаджеты для него интереснее, — поделилась Королева.

Специалист подчеркнула, что запоминание ключевых дат имеет большое значение для женщин. По ее словам, это свидетельствует о важности отношений, заботе и уважении. Королева также отметила, что если мужчина забывает о годовщине свадьбы, дне рождения или первом свидании, то это может восприниматься как недостаточное внимание к партнеру.

