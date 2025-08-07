В США назвали главную опасность высоких пошлин Трампа против Индии NYT: пошлины против Индии могут разрушить отношения Вашингтона и Нью-Дели

Высокие пошлины США на индийские товары могут разрушить отношения Вашингтона и Нью-Дели, сообщила газета The New York Times. Отмечается, что экспорт продукции азиатской страны в Соединенные Штаты превышает $86 млрд в год, а из-за тарифов он может уменьшиться вдвое.

Авторы статьи добавили, что США являются крупнейшим торговым партнером Индии. Там также обратили внимание на то, что Нью-Дели играет важную роль союзника Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе и вместе с Японией и Австралией входит в Четырехсторонний диалог по безопасности. В газете предположили, что из-за введенных тарифов Индия может пересмотреть отношения с США и начать более тесно сотрудничать с Россией и Китаем.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% в отношении Индии. Такое решение было принято из-за покупки страной нефти у России. Отмечается, что тарифы распространятся на товары, которые поступят спустя 21 день после подписания указа.

В свою очередь индийские власти подтвердили решимость защищать национальную экономику после заявления руководства США о введении пошлин. Особое внимание будет уделено сохранению стабильности в аграрном секторе и предпринимательской среде.