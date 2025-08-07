Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 09:44

В США назвали главную опасность высоких пошлин Трампа против Индии

NYT: пошлины против Индии могут разрушить отношения Вашингтона и Нью-Дели

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Высокие пошлины США на индийские товары могут разрушить отношения Вашингтона и Нью-Дели, сообщила газета The New York Times. Отмечается, что экспорт продукции азиатской страны в Соединенные Штаты превышает $86 млрд в год, а из-за тарифов он может уменьшиться вдвое.

Авторы статьи добавили, что США являются крупнейшим торговым партнером Индии. Там также обратили внимание на то, что Нью-Дели играет важную роль союзника Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе и вместе с Японией и Австралией входит в Четырехсторонний диалог по безопасности. В газете предположили, что из-за введенных тарифов Индия может пересмотреть отношения с США и начать более тесно сотрудничать с Россией и Китаем.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% в отношении Индии. Такое решение было принято из-за покупки страной нефти у России. Отмечается, что тарифы распространятся на товары, которые поступят спустя 21 день после подписания указа.

В свою очередь индийские власти подтвердили решимость защищать национальную экономику после заявления руководства США о введении пошлин. Особое внимание будет уделено сохранению стабильности в аграрном секторе и предпринимательской среде.

США
Индия
Дональд Трамп
пошлины
отношения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В зоопарке Перми медведю установили опасный вольер с током
Маленький мальчик случайно «арестовал» маму
Оставят жен без всего? Смогут ли Дибров и любовник его жены отстоять детей
Военэксперт заявил о растущем количестве дезертиров в ВСУ
Назван топ-5 главных покупателей российской рыбы
Российский курорт ожидают мощные дожди и морские смерчи
Мужчина победил рак и выиграл 100 млн рублей в лотерею
На Западе дали совет Трампу в преддверии возможной встречи с Путиным
Победительницу «Холостяка» обворовали на Патриках на 200 тысяч рублей
ГОСТ школьной формы. Как она будет выглядеть и сколько стоить
В подмосковном городе агрессор бросался на подростков с холодным оружием
Прибалтику запугали «неизбежным вторжением» России: что известно
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
В Польше надругались над памятью жертв Волынской трагедии
Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.